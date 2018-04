Cazul Skripal: Cine este Gordon, considerat drept principalul suspect în otrăvirea fostului spion rus

Fostul spion Serghei Skripal şi fiica sa Iulia au fost otrăviţi de un grup de şase agenţi, între care un fost membru al FSB cunoscut după numele de cod "Gordon" şi identitatea fictivă Mihails Savickis, scrie The Sunday People, citează adevarul.ro.





Fostul agent GRU şi colaborator MI6 Serghei Skripal şi fiica sa Iulia au fost otrăviţi în urma unei operaţiuni desfăşurate de şase spioni, principalul suspect fiind un anume "Gordon" care deţine şi numele fictiv Mihails Savickis. "Gordon" are 54 de ani şi se află deja pe teritoriul Rusiei, scrie The Sunday People, citând surse din contraterorismul britanic. Mihails Savickis a stat în Marea Britanie sub acoperirea de afacerist de succes în industria apărării. Însă bărbatul mai deţine două identităţi fabricate, potrivit The Sunday People. Pista Savickis a fost furnizată de Boris Karpicikov, un alt fost spion rus dezertat la britanici. Karpicikov le-a dat autorităţilor britanice mai multe informaţii despre Savickis.

El spune că principalul suspect în cazul atacului de la Salisbury a lucrat sub comanda sa la începutul anilor 1990 în Riga, Letonia. Îl descrie drept un bărbat foarte inteligent, educat, ambiţios şi nemilos, care ştie să câştige repede încrederea necunoscuţilor. A studiat Dreptul la Universitatea de Stat din Riga şi pratică Ju-Jitsu. În 1991, anul destrămării Uniunii Sovietice, avea rangul de căpitan în KGB, în prezent FSB. Acum este ofiţer în rezervă în cadrul FSB, dar poate deveni activ pentru operaţiuni precum cea dusă împotriva familiei Skripal. Conform presei britanice, anchetatorii au identificat suspecţii în cazul Skripal.

Însă aceste "persoane de interes", identificate de Centrul pentru combaterea terorismului din cadrul Scotland Yard şi de agenţiile de informaţii, s-ar afla acum în Rusia, scrie Business Insider, menţionând că nu este clar deocamdată cine sunt respectivii suspecţi şi nici nu se cunoaşte natura informaţiilor deţinute de anchetatori.

Potrivit The Daily Telegraph, este de aşteptat ca ancheta în acest caz să dureze câteva luni de acum înainte.

Autorităţile britanice acuză Rusia că a acţionat în cazul Skripal cu o substanţă neurotoxică din gama Noviciok, însă autorităţile ruse neagă cu vehemenţă orice implicare în otrăvirea fostului agent GRU. Atât fostul spion, în vârstă de 66 de ani, cât şi fiica sa, în vârstă de 33 de ani, au fost internaţi în stare critică. Totuşi, Iulia Skripal şi-a revenit în urma tratamentului şi a fost externată.

Cazul Skripal a dus la deteriorarea relaţiilor ruso-britanice, Marea Britanie şi aliaţii ei expulzând zeci de diplomaţi ruşi, fapt ce a determina Rusia să recurgă la măsuri similare.