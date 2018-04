Cazul Skripal: Anunțul unui laborator britanic tulbură apele în ancheta privind otrăvirea fostului spion rus

Şeful laboratorului militar britanic din Porton Down, Gary Aitkenhead, a declarat, pentru Sky News, că acest centru nu a putut să dovedească faptul că agentul neurotoxic de tip militar cu care a fost otrăvit luna trecută spionul rus Serghei Skripal provine din Rusia.

"Am reuşit să stabilim că este vorba despre Noviciok, să identificăm că este un agent neurotoxic de tip militar", a declarat Gary Aitkenhead, directorul executiv al Laboratorului pentru Apărare, Ştiinţă şi Tehnologie din Porton Down (Marea Britanie), scrie digi24.ro.



"Noi nu am identificat sursa sa exactă", a adăugat el în interviul acordat postului Sky News, precizând că guvernul britanic a folosit o serie de alte surse pentru a ajunge la concluziile sale.



Londra a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru otrăvirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, care a activat în beneficiul serviciilor secrete britanice, şi a fiicei sale, Iulia, cu o substanţă neurotoxică la 4 martie la Salisbury (sud-vestul Marii Britanii), afirmând că este singura explicaţie plauzibilă.



Moscova la rândul său a dezminţit aceste acuzaţii, care au condus la cea mai gravă criză diplomatică Est-Vest de la încheierea Războiului Rece şi la expulzarea în total a circa 300 de diplomaţi de ambele părţi.



"Sarcina noastră este de a furniza dovezi ştiinţifice pentru identificarea agentului neurotoxic în cauză, dar nu este treaba noastră să spunem unde a fost produs", a declarat Gary Aitkenhead.



El a apreciat totuşi că fabricarea acestui agent neurotoxic necesită 'metode extrem de complexe, ceva ce ţine doar de capacitatea unui actor statal'.



Totodată, responsabilul britanic a respins acuzaţiile Moscovei potrivit cărora agentul neurotoxic ar proveni dintr-un laborator militar britanic. "Este absolut imposibil să vină de la noi sau să fi părăsit zidurile noastre", a asigurat Gary Aitkenhead, referindu-se la laboratorul din Porton Down.



Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat luni că otrăvirea lui Serghei Skripal „ar putea fi în interesul guvernului britanic, care se află într-o poziţie inconfortabilă, neavând capacitatea de a-şi îndeplini promisiunile făcute alegătorilor în condiţiile Brexit-ului”.