Cazul reţinerii lui Alexandr Stoianoglo ar putea ajunge pe rol la CEDO din cauza încălcării procedurilor legale

Cazul reţinerii lui Alexandr Stoianoglo ar putea ajunge pe rol la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului din cauza încălcării procedurilor legale în acest sens. Declaraţia a fost făcută de fostul ministru al Justiţiei Fadei Nagacevschi în cadrul emisiunii "În centrul atenției" de la Publika TV. Potrivit lui, miza dosarului penal în privinţa lui Stoianoglo este subordonarea politică a Procuraturii Generale.



"Problema nu este în Stoianoglo, problema este în controlul politic asupra sistemului Procuraturii. Cred că această reţinere nu ar fi avut loc dacă nu se aflase despre ce vrea să vorbească Stoianoglo la conferinţă. Niciodată nu am văzut ca cineva să aibă influenţa asupra acestui procuror general.", a spus Fadei Nagacevschi.



Iar fostul deputat al Platformei DA Alexandr Slusari, care des critica activitatea procurorului general suspendat, s-a arătat nedumerit de prezenţa mascaţilor SIS în timpul reţinerii lui Stoianoglo.



"Nu am primit un răspuns clar pentru cea a fost nevoie de acest show. Eu şi colegii meu au criticat timp de doi activitatea domnului Stoianoglo, pentru că rezultate sunt foarte foarte puţine. Dar nu am primit vreun argument ce pericol social a prezentat Stoianoglo.", a spus Alexandr Slusari.



Iar fostul procuror-şef al municipiului Chişinău Ivan Diacov a declarat că graba cu care procurorul desemnat Victor Furtună a iniţiat urmărirea penală pe numele lui Stoianoglo trezeşte multe semne de întrebare.



"Pentru întocmirea unor astfel de documente eu aş fi avut nevoie de 24 de ore. Acest document nu este potrivit pentru a veni cu el şi a cere reţinerea procurorului general.", a declarat Ivan Diacov, fostul procuror-şef al municipiului Chişinău.



Preşedintele Comisiei juridice a Parlamentului, Olesea Stamate, i-a contrazis pe ceilalţi invitaţi ai emisiunii. În opinia ei, procurorul de caz s-a bazat pe informaţiile deja cunoscute în public, deşi a recunoscut că asemenea proceduri, de obicei, durează mai mult.



"În acest caz trebuia să fie luate decizii cu o astfel de viteză, pentru a nu rata momentul. Cred că este justificată luarea deciziilor în aşa mod, deşi înţeleg că din punct de vedere procedural asemenea procese, de obicei, durează mai mult timp.", a explicat Olesea Stamate.



Şi alţi jurişti şi-au exprimat nedumerirea privind rapiditatea cu care au fost analizate învinuirile aduse de Lilian Carp lui Stoianoglo pe tocmai patru capete de acuzare. Iar unii experţi s-au întrebat dacă materialele dosarului penal au fost pregătite la Procuratura Anticorupţie înainte de decizia CSP de a-l desemna pe procurorul Victor Furtună pentru examinarea sesizării deputatului PAS.

În replică, Furtună a spus că a avut timp suficient pentru pornirea dosarului penal, care a fost anunţat la mai puţin de trei ore de la decizia CSP.



" Reporter:- Când aţi reuşit să documentaţi atât de repede cazul ca să puteţi recurge la reţinerea lui Stoianoglo?

- Furtună: Am făcut toate acţiunile, am avut timp suficient! Cum pot să explic situaţia respectivă?

- Reporter: Sau anterior aţi făcut ceva?

- Furtună: Cum să pot anterior?

- Reporter: Mirarea presei este când s-a reuşit într-un timp atât de scurt?

- Furtună: S-a reuşit, cum pot să dau detalii de acte procesuale, s-a reuşit tot absolut! "