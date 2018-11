Cazul Open Dialog. Andrei Năstase și Maia Sandu ar putea fi cercetați pentru TRĂDARE DE PATRIE

Maia Sandu și Andrei Năstase ar putea fi cercetați pentru TRĂDARE DE PATRIE. Asta, după ce Comisia de Anchetă a Parlamentului a depistat că Fundația Open Dialog, care le-a plătit biletele de avion spre Bruxelles liderilor PAS și PPDA, a fost finanțată cu milioane de dolari din Laundromatul rusesc.

Doar în perioada 2010 - 2014, prin Moldindconbank, controlată atunci de raiderul numărul unu din CSI, Veaceslav Platon, au fost spălate peste 20 de miliarde dolari. Portalul deschide.md a publicat o schemă din raportul secret al comisiei care confirmă acest lucru.



Fundatia “Open Dialog” aduna bani din operatiuni ilicite si numele acesteia figureaza in schema de spalare a banilor "Laundromatul", iar interesul institutiei fata de Republica Moldova a aparut in anul 2016, imediat dupa arestarea si extradarea din Ucraina in Moldova, a omului de afaceri Veaceslav Platon. Acestea sunt cateva dintre concluziile raportului efectuat de comisia de ancheta a Parlamentului. Comisia a fost creata la inceputul lunii octombrie, dupa ce deputatii PD au cerut investigarea legaturilor dintre sefa fundatiei "Open Dialog" din Polonia, cu PAS si Platforma DA.



Potrivit președintelui comisiei, Igor Vremea, investigațiile au arătat că toți banii veneau la Open Dialog de la compania Silk Road, care avea mai multe surse de finanțare.



" A. Originare din tranzacţii cu Ministerul Apărării a Federaţiei Ruse. B. Livrarea de echipamente militare în statele implicate în conflicte regionale. C. Plăţi din zone off-shore, cu un traseu şi o provenienţă dubioasă şi necunoscută. D. Din schema de spălare a banilor aşa numit "Laundromat rus". E. Originari din frauda bancară produsă în Republica Moldova în perioada de până la 2014", a spus deputatul PDM, Igor Vremea.



Membrii acesteia au investigat, inclusiv, finanțarea de către Open Dialog a unor partide politice moldovenești. Liderii PAS şi PPDA, care au călătorit la Bruxelles pe banii fundației, au refuzat să participe la audierile comisiei.

Președinta ONG-ului, Ludmila Kozlovska, a fost expulzată în vara acestui an din Uniunea Europeană pe motiv că ar avea legături cu serviciile speciale rusești. Fundația a fost acuzat că face lobby pentru infractori periculoși, beneficiază de finanțări dubioase și livrează echipament militar în Donbass.