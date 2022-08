Cazul fetiței de 1 an și 8 luni care ar fi fost violată de bunic. O comisie specială va analiza dacă medicii i-au acordat micuței asistența medicală necesară

O comisie specială urmează să analizeze dacă medicii spitalului raional Anenii Noi au acordat asistența medicală necesară fetiței de un an și opt luni care ar fi fost abuzată sexual de propriul bunic. Anunţul a fost făcut de ministrul Sănătăţii, Ala Nemerenco. Potrivit ei, reprezentanții centrului de medicină legală și cei de la Institutul Mamei și Copilului au sesizat ministerul precum că asistența medicală a fost acordată micuței cu abateri de la protocolul ce vizează managementul clinic al cazurilor de viol. Comisia de experți urmează să vină cu o concluzie la începutul săptămânii viitoare.

”-Am putut constata noi cei care am fost din conducerea ministerului și specialiștii că asistența medicală acordată a fost cu abateri de la protocolul cazului de management al unui viol.

– Care sunt acele abateri?

– Eu sunt ministru și nu sunt expert. Eu pot să constat că există abateri, dar am numit imediat după această ședință, o comisie de specialiști în domeniu, pe care i-am rugat într-un termen foarte scurt și am semnat acest ordin. Să analizeze fiecare pas de la prima adresare până la sfârșit, care au fost aceste abateri și în ce constau ele”, a spus ministrul Sănătății.

Citește și: Caz șocant în raionul Anenii Noi. O fetiță de 1 an şi 8 luni ar fi fost violată de propriul bunic

Cazul s-a produs duminică, într-o localitate din raionul Anenii Noi. Un bărbat de 44 de ani şi-ar fi violat nepoata de 1 an şi 8 luni, iar poliţia a fost alertată de mama micuţei, care a povestit că şi-a lăsat copilul în grija bunicului pentru câteva ore. Atunci, fetiţa a fost transportată la Spitalul Raional Anenii Noi, unde a fost examinată de medici. Ulterior, mama copilei a refuzat să o interneze. Primarul satului în care locuieşte familia ne-a spus că bărbatul revenise de trei luni din închisoare, unde şi-a ispăşit pedeapsa pentru că şi-a înjunghiat o rudă. Suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă i se va dovedi vinovăţia, bărbatul riscă să-şi petreacă restul vieţii după gratii.