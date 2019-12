Cazul fetei bătute pentru o pereche de ghete. Ce spun părinţii minorei

Embed:

Părinţii fetei de 14 ani din raionul Călăraşi snopită în bătaie după ce ar fi furat niște ghete, cer ca agresorul să fie pedepsit aspru. Ei spun că totul s-ar fi întâmplat la începutul lunii noiembrie, însă copilul nu le-a spus nimic.



"Aşa de tare ce o ucidea. Eu nu mai pot. Eu am crescut-o cu mare greu pe dânsa că am născut la şase luni. Numai prin spital am stat."



"Când mi-au arătat video acesta am văzut cum au zvîrlit-o după poartă şi au început să o ucidă cu picioarele. Când am văzut ap îmi ferbea inima în mine. Îmi venea să îl apuc să îi dau în cap. "

Adolescenta nu le-a spus nimic părinților, deoarece ar fi fost amenințată de agresor.



"De ce nu ai spus nimănui? Părinților de ce nu ai spus? M-am temut pentru că el mi-a zis mie că dacă îi zic lui mama sau lui cineva mă taie şi mă azvîrle."



Potrivit minorei, agresorul şi-ar fi ieşit din fire după ce a văzut-o încălţată cu ghetele surorii lui.



"Sora sa mi-a dat o pereche de „crasovşi” că nu aveam cu ce să mă încalț. Şi el m-a văzut pe drum şi a început să mă ucidă. Cu picioarele în cap, cu „crasovşili."



Nicolae Boico, reporter Prime TV: "Toată scena a avut loc în această curte. Aici locuiește bunicul tânărului care a bătut minora. Totul s-a întâmplat sub ochii stăpânului casei, a nepotului de 10 ani și a prietenului agresorului, care a filmat întreaga scenă."



Mama agresorului şi bunicul acestuia au însă o altă versiune. Aceştia spun că minora a furat ghetele de pe pragul casei.



"Din start s-au dus la dânsa acasă că noi ştim că ea fură. S-au dus la dânsa şi nu era acasă. Dar mergea pe drum încălțată în ele."



Bunicul agresorului susţine că nu este pentru prima oară când minora e prinsă furând.



"De două ori a fost şi a furat telefoane şi bani 500 de lei o furat. A fost şi a furat haine de pe sârmă. A dat foc la haine numai ca să nu le întoarcă. Vreţi să mă credeţi eu puteam şi să o ucid câte a făcut prin sat. El nu a trebuit să o bată aşa, o trebuit să o dea la lege. "



Deși agresivitatea tânărului a șocat opinia publică, consătenii îi iau apărarea.



"Nu trebuia să fure. Că noi cum am socotit la 20 de case a intrat. Nu trebuia să fure."



"În multe case a intrat şi a furat. Şi la un fecior de al meu a intrat şi a furat. Şi telefoane mobile, şi bani."



"Ea e vinovată 100 de procente. Are multe furturi. Şi eu mă gândesc că o meritat. A furat la tot satul."



"A intrat, a furat. Şi nu numai în o casă. Majoritatea caselor sunt furate."



Primarul comunei Săseni, Mihai Baicu susţine că ultimii trei ani, minora a furat practic, din toate gospodăriile din localitate. Fata a fost audiată de mai multe ori de oamenii legii, i s-a acordat asistenţă psihologică, iar familia a beneficiat de asistenţă socială.



MIHAI BAICU, primarul comunei Săseni:" De multe ori am avut ocazia şi ne-am deplasat şi cu poliţistul, şi cu direcţia şcolii la dânsa la domiciliu. O măsură negativă asupra educaţiei o au şi părinţii."



Unii specialişti nu exclud faptul că minora ar putea suferi de cleptomanie, boală psihică care se manifestă prin nevoia de a sustrage bunuri. Pe de altă parte, violenţa la care a fost supusă i-ar putea cauza dereglări de personalitate.



FLORIN SCUTELNIC, psiholog: "Situația vizavi de adolescentă este foarte complicată. O violență foarte mare. Dar aici este chiar strigător la cer alt element că de fapt s-a făcut o execuție şi s-a judecat social în care au participat diferite persoane. Violența niciodată nu o să creeze o educație bună. Violența generează într-o educație violentă."



Oamenii legii l-au reţinut vineri pe agresor pentru 72 de ore. Bănuitul are 21 de ani şi şi-a recunoscut vina. Pe cazul dat a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism agravant, iar suspectul riscă până la șapte ani de închisoare.

loading...