Cazul Denis Ulanov nu a fost examinat. Magistraţii au înaintat o cerere de abţinere

Cauza penală în care este vizat deputatul Partidului ȘOR, Denis Ulanov, ar putea fi examinată de alţi judecători. La prima şedinţă de luni de la Judecătoria Buiucani, magistraţii au înaintat o cerere de abţinere. Deputatul Denis Ulanov, acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporţii deosebit de mari în dosarul fraudei bancare, pledează nevinovat."Nu e nimic penal în acest caz, este un dosar fabricat politic. Judecătorii numiţi să examineze cauza înţeleg foarte bine acest lucru şi care vor fi consecinţele. Acest caz va ajunge, fără doar şi poate, pe masa magistraţilor CEDO, care, după părerea mea, vor examina cazul corect."Potrivit deputatului Ulanov, judecătorii şi-ar fi motivat refuzul prin faptul că anterior au mai examinat o cauză penală din dosarul fraudei bancare. Nu am reuşit să dăm de vicepreședintele interimar al Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Angela Catană, pentru a ne confirma acest lucru. Am încercat să obţinem un comentariu şi din partea șefului interimar al Procuraturii Anticorupţie, Adrian Bordianu, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon.În 30 iulie, Procuratura Anticorupție a trimis în judecată cauza penală în care deputatul partidului ŞOR, Denis Ulanov, este acuzat de escrocherie și spălare de bani, în proporții deosebit de mari și în interesul unei grupări criminale. Potrivit Procuraturii Generale, acuzatorii au pus sub sechestru bunurile acestuia estimate la aproape zece milioane de lei.Acum patru luni, la cererea procurorului general, Parlamentul i-a ridicat imunitatea lui Ulanov. Tot atunci a rămas fără imunitate colegul său de fracţiune, Petru Jardan, învinuit de abuz de serviciu în cazul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău. Jardan pledează nevinovat.