Caz tragic într-un sat din Ucraina. O FETIȚĂ de doar nouă luni a fost ASFIXIATĂ DE PISICĂ

Caz tragic într-un sat din regiunea ucraineană Vinița. O fetiță de doar nouă luni a murit după ce pisica familiei ar fi urcat pe fața ei. Bebelușul și-a pierdut viața asfixiat. Autoritățile locale cercetează toate circumstanțele producerii tragediei.

"Tatăl copilei era la lucru, mama era în casă. Fetița dormea aici, în timp ce mama lucra prin casă".

Potrivit presei ucrainene, la un moment dat, mama bebelușui s-a uitat pe fereastră la cărucior și a văzut că pisica stă pe capul fetiței. A ieșit repede afară și a alungat felina. Copilul deja nu mai respira. Speriată, femeia a chemat rapid asistenta medicală din localitate.

"Când am venit, ea era caldă încă. Am găsit copila în moarte clinică. A venit întâi ambulanța, după care și eu. Nu am putut-o salva, a murit", a afirmat asistenta medicală, Galina Zaharciuk.

Poliția ucraineană a deschis o anchetă în acest caz, însă singura versiune este un caz nefericit.

Corpul neînsuflețit al copilei a fost trimis la examinarea medico-legală. Autopsia a arătat că bebelușul a murit în urma asfixierii și că nu avea semne de moarte violentă pe corp. Mama, în vârstă de 22 de ani, beneficiază de consiliere psihologică.