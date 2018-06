CAZ TRAGIC într-un sat din Orhei. O femeie a murit subit, după ce a născut un bebeluş pe câmp. Sătenii, ÎNGROZIŢI

Tragedie în satul Hulboaca, raionul Orhei. O femeie de 37 de ani a murit după ce a născut un copil în câmp. Rudele susţin că victima a mers aseară pe toloaca de la marginea satului după iarbă pentru iepuri şi nu s-a mai întors.

Văzând că se înnoptează şi nu mai ajunge acasă, soţul a plecat prin vecini să o caute, dar fără succes. Bărbatul a găsit-o azi-dimineaţă, în timp ce ducea viţelul la păscut în zona respectivă şi a auzit un gângurit, iar la un moment dat şi-a văzut soţia şi alături de ea - bebeluşul.

El a anunţat imediat ambulanţa, însă până la sosirea doctorilor femeia a decedat.



"Eu când am venit, ea stătea culcată aici. Învelită cu o plapumă. Dar ea mai la deal a căzut şi omul ei când a dat de ea a adus-o până aici, vie. Aici a spus apă, apă şi a căzut jos şi a murit", a spus mătuşa victimei.



Pruncul a fost transportat la spital şi se află în afara oricărui pericol.



"Dis-de dimineaţă a fost adusă o fetiţă de către Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă în stare satisfăcătoare. La internare au fost acordate îngrijiri necesare conform protocolului. Fetiţa va fi monitorizată pe parcursul spitalizării", a declarat Cristian Grib, medic obstetretician-ginecolog.



Bunica micuţilor nu știa că fiica ei urma să aducă pe lume al optulea copil: "Nimic, nimic nu mi-a spus, nici nu am ştiut... şi ea nu se cunoştea că era plinuţă. Cred că ei îi era ruşine de lume că are al optulea copil".



Familia femeii susţine că are nevoie de ajutor atât pentru înmormântare, cât şi pentru întreţinerea celorlalţi șapte copii, care au rămas şi ei orfani de mamă. Cel mai mic are doi anişori.



"S-a întâmplat să avem o tragedie foarte mare, că nu ne-am aşteptat nimeni să se întâmple. Ei oleacă trăiesc... ca la sat, mai greu că nu poţi trăi bine", a afirmat Lida Surucean, sora femeii decedate.



Sătenii sunt îngroziţi de cele întâmplate:



"Nu s-au întâmplat de astea în sat încă, dar acum dacă s-a întâmplat, Dumnezeu să o ierte".



"Cazul ne-a şocat. E o doamnă tânără şi au rămas opt copii orfani. E groaznic, dar nu ştim motivul care e".



"Era o femeie la locul ei, a fost la prăşit acum nu demult, vineri chiar a fost la prăşit la o altă doamnă".



Poliţia a iniţiat o anchetă şi va stabili cauza exactă a morţii femeii.