CAZ STRIGĂTOR LA CER. O femeie din raionul Căuşeni ar fi fost violată de propriul ei fiu

Cazul înfiorător a ieşit la iveală după ce mai mulţi oameni din localitate au povestit totul pe reţele de socializare. Aceştia sunt îngroziţi şi spun că le este frică să mai umble prin sat."A fost duminică, eu cu mai multe femei stăteam în drum, ne odihneam. Am văzut că din ograda au ieşit doi băieţi cu bicicletele. Unul o luat-o în stânga şi o căzut jos, era beat. Iar al doilea a fugit pe hudiţă. Şi taman în momentul ista ne-a chemat cineva pe noi în ogradă să vedem ce se întâmplă"."Noi ne temem să ieşim din casă până la magazin. Noi eram în drum când ei au ieşit din ogradă, pe unul îl cunosc chiar, îi un fin de-al meu"."Avem familii, ne este frică şi să mergem pe drum".Victima nu are soţ, ea locuieşte cu iubitul. Bărbatul a spus că în momentul în care s-a întâmplat totul, el se afla la muncă. Când s-a întors acasă a găsit femeia într-o baltă de sânge şi a cerut ajutorul vecinilor."Ea era toată de sânge, băută. Şi am ieşit repede la drum şi am chemat o vecină ca să vadă şi ea, iar după asta am chemat deja ambulanţa".Potrivit poliţiei, victima, împreună cu fiul ei şi celălalt băiat, ar fi consumat împreună băuturi alcoolice. După asta, cei doi minori ar fi bătut-o şi ar fi forţat-o să întreţină cu ei relaţii sexuale. Ofiţerul de presă al IGP, Silvia Vetcu, ne-a mai spus că minorul de 16 ani mai este vizat într-un dosar penal."La faţa locului, poliţia a stabilit că femeia se afla acasă la concubinul ei, cu semne vizibile de agresiune fizică. Ea a fost transportată de urgenţă la spital. Iniţial victima a negat că ar fi fost violată însă ulterior în declaraţii a confirmat că a fost violată, motiv care a servit temei pentru reţinerea minorilor", a spus ofiţerul de presă IGP, Silvia Vetcu.Deocamdată nu se ştie ce pedeapsă riscă cei doi minori. EI au fost plasaţi în arest pentru 30 de zile.