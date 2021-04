Caz strigător la cer, la Criuleni! Un elev de 14 ani ar fi încercat să abuzeze sexual un tânăr de 26 de ani, care suferă de retard mintal

Caz strigător la cer! Un elev de 14 ani ar fi încercat să abuzeze sexual un tânăr de 26 de ani, care suferă de retard mintal. Întâmplarea groaznică a avut loc zilele trecute, într-o casă părăsită dintr-un sat din raionul Criuleni. Un adolescent a filmat momentul cu telefonul mobil şi a făcut public video-ul. Vă atenţionăm că urmează imagini care vă pot afecta emoţional!O tânără, mama unui copil din liceul unde îşi face studiile minorul bănuit de tentativa de viol, ne-a povestit că a aflat despre incidentul grav de la o femeie din sat. Ea a rămas şocată după ce a văzut imaginile video, pe care le-a calificat drept teribile."Eu aseară le-am privit. Eu am plâns, sincer vă spun pentru că îl cunosc pe băieţel. Doamne fereşte! El s-a aninat de cine, de un copil slab. Copilul meu e în clasa întâi, el tot e slab. El da, este obraznic prin şcoală. Mie îmi este foarte frică să duc copilul meu la şcoală. Sincer vă spun."Şi un alt părinte a rămas încremenit de cele întâmplate."Eu sunt în şoc. Nu pot să mă gândesc la aşa moment. S-a folosit un băiat de un alt băiat. E cel mai urât lucru pe care l-am auzit. Asta e de clasa a şaptea. Straşnic, Doamne fereşte. Mai bine Doamne fereşte să nu fie drept."Dacă despre minor, sătenii nu prea ştiu multe, despre victimă, ei ne-au spus că o cunosc bine şi că acest tânăr este inofensiv."Eu am avut grijă de el la şcoală. Eu l-am învăţat, eu am fost cadrul lui didactic de sprijin. Îmi pare foarte rău. Băieţelul cela e un băieţel, da, el are retardul ăsta mental. E foarte cuminte.""Băiatul ăsta îl ştiu. Merge pe drum, nu sare la bătaie, nu face scandal, nu face nimic."Am încercat să discutăm cu directorul adjunct al liceului din localitate, însă a refuzat să ofere detalii despre incident."Nu vreau să dau nici un interviu cu atât mai mult că eu sunt profesoara lui."Am bătut şi la poarta directorului interimar al liceului, care la fel, a refuzat să ne vorbească. Însă, în spatele camerelor de luat vederi, administratorul instituţiei de învăţământ ne-a spus că a avut o şedinţă cu elevii în care le-a solicitat să şteargă imaginile video cu momentul teribil. Cât despre minor, ea ne-a declarat că acesta provine dintr-o familie completă şi că nu a observat ceva ciudat în comportamentul acestuia. Între timp sătenii spun că nu le vine să creadă că o astfel de ruşine a avut loc în localitatea lor. Ei sunt de părere că ce s-a întâmplat este un lucru extrem de grav şi că vinovaţi ar fi atât părinţii minorului, cât şi dascălii acestuia."Normal că e straşnic. Aş spune că este foarte periculos aşa ceva să se întâmple la noi în localitate.""Foarte mare ruşine. Nu se făcea înainte aşa ceva. Oamenii se temeau de Dumnezeu.""Copii nu sunt informaţi destul despre toate ce se întâmplă în jur. Sigur că este foarte grav. În primul rând este minor şi copilul în cauză care a mers la acest gest, nu-i pot spune gest, la această crimă, probabil, ceva strigător la cer."Am solicitat şi opinia unui psiholog pentru a afla de ce minorul ar fi recurs la un asemenea gest. Aurelia Balan-Cojocaru ne-a spus că vârsta de pubertate vine cu o provocare mare atât pentru minori, cât şi pentru părinţi, mai ales în familiile unde lipseşte elementara cultură despre educaţia sexuală.AURELIA BALAN COJOCARU, psiholog:"Sunt situaţii, nu puţine când băieţii, încearcă, sau chiar şi fetele să întreţină relaţii sexuale cu copii mai mici ori cu persoane care suferă de anumite dizabilităţi. Astfel, încât lucrurile ar rămâne nespuse, dosite, dar senzaţiile ar fi trăite."Oamenii legii investighează toate circumstanţele în care s-a produs incidentul.