Caz strigător la cer într-o biserică din Capitală. Enoriașii, alungați de către preot din lăcașul sfânt dacă poartă mască (VIDEO)

Caz strigător la cer într-o biserică din Capitală. Enoriașii ar fi fost alungați din lăcașul sfânt dacă poartă mască. Cel puțin asta este descris într-o postare pe o rețea de socializare.

”Care respectare de reguli. Eu azi am fost la biserica din parcul ”La izvor” să fac o pomenire de sâmbăta morților. M-am echipat cu mască și mare mi-a fost dezamăgirea când am fost dată afară din biserică de către acel popă care mi-a zis să scot masca. Am fost numită cu cuvinte urâte, umilită și alungată. Care reguli, dacă acolo popa nu permite singur ca lumea să intre cu mască. I-am lămurit că sunt după intervenție chirurgicală și mă protejez pe mine cât și pe cei din jur. Asta nu l-a impiedicat să se comporte ca un demon. Acum în posul mare, când ar trebui să fim mai buni, mai înțelegători. Degrabă nu scăpăm de virus, cât timp se duce așa o propagandă. Doamne luminează mințile celor rătăciți.", se arată în mesaj.

Este vorba despre biserica ”Sfânta Fericită Maică Matrona” din parcul ”La Izvor”.

Echipa Publika a mers la fața locului pentru a verifica această informație. În interiorul bisericii au fost surprinși zeci de enoriași, dintre care nimeni nu purta mască de protecție. Mai mult, fiind observată echipa de filmare, angajații bisericii au încuiat ușa lăcașului sfânt.

Amintim că potrivit deciziei CNESP, pe durata aflării în interiorul lăcașului de cult este obligatorie purtarea măștii de protecție.

Dela începutul pandemiei, 225.660 de moldoveni s-au îmbolnăvit de COVID-19, dintre care 4.785 au pierdut lupta contra virusului.