Caz strigător la cer în nordul ţării. O mamă şi-a obligat băieţelul de trei ani să se sinucidă

Caz strigător la cer într-o localitate din nordul ţării. O mamă şi-a obligat băieţelul de trei ani să se sinucidă, iar scena a fost filmată chiar de ea. Ulterior, a trimis imaginile video rudelor, iar în cele din urmă acestea au ajuns şi pe reţelele de socializare. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoţional.



"Nu plânge, mamă. Eu o să râd că tu o să te odihneşti. Te rog foarte frumos, o dată, mamă."



În cele din urmă, mama copilului a renunţat la planul odios. După ce imaginile au devenit publice, aproape de miezul nopţii, a fost alertată poliţia. Oamenii legii nu au stabilit cu exactitate ce anume a determinat-o pe mamă să recurgă la acest gest cumplit. Totul ar fi început după o ceartă cu rudele.



"Pe parcursul zilei au avut oaspeţi nişte rude. Din spusele femeii au stat la masă, iar apoi a apărut un conflict spontan între ea şi cumnata sa, iar apoi rudele au plecat. După, femeia de 27 de ani, fiind agitată şi în urma emoţiilor negative a săvârşit acţiunile pe care le-a şi filmat", a spus IRINA BURDUJAN, ofiţer de presă IP.



La casa femeii a venit şi asistenta socială. Din spusele acesteia, mama băiatului regretă gestul.



"Ea era deja liniştită şi mă ruga să nu-i luăm copilul, că ea nu-i face nimic şi copilul plângea tot după mama. A căzut în genunchi şi ţinea copilul strâns şi spunea vă rog frumos lăsaţi-l acasă."



După acest caz, mama copilului a fost transportată la spitalul raional pentru investigaţii. În prezent, micuţul se află în siguranţă şi este la mătuşa lui. Primarul localităţii şi asistentul social ne-au declarat că femeia de 27 de ani îşi creştea singură copilul şi locuia de ceva vreme la bunicul ei de 83 de ani. Autorităţile, deşi nu-i justifică gestul, cred că băiețelul trebuie să rămână cu mama.



"Nu am observat-o să consume alcool sau alte probleme să aibă. E o familie normală, dacă nu exemplară. Chiar la primul tunet să despărţim copilul de mamă cred că nu e normal", a spus primarul localității.



"Parcă îmi pare că copilul e mai bine lângă mamă. După cum ea îl îngrijea, şi nu ştiu ce o făcută să faca asta, dar cred că e insinuare."



Vecinii au confirmat faptul că femeia avea grijă de copil, însă au mai spus că certurile şi chefurile erau la ordinea zilei în această casă.



"Are grijă de copil, îl duce la grădiniţă, îl poartă curăţel."



"De când a venit şi-a găsit prieteni în aşa mod că e băutură şi bărdacu, bărdacului. M-am dus să-mi iau câteva fire de pătrunjel din grădină, dar ea a început, să mă scuzaţi de cuvinte, dar spune iată a ieşit căţeaua."



"Striga la copil. Nu a procedat frumos. Ne făcea cotonoage, ne făcea şchioape. Câţi bărbaţi stăteau aici la rând, muzică. Nu e femeia ca lumea."



Postul nostru de televiziune a sesizat Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului, Maia Bănărescu. Ea a calificat cazul drept unul foarte grav şi ne-a comunicat că îl va investiga.



"Este important ca copilul să fie ridicat din zona de risc. Acesta se consideră un copil în situaţii de risc şi trebuie ridicat de urgenţă din familie, de la mamă", a spus MAIA BĂNĂRESCU, avocatul poporului pentru drepturile copilului.



Preşedintele organizaţiei Copil, Comunitate, Familie, care ajută micuţii aflaţi în situaţii de risc, Liliana Rotaru, ne-a declarat că acest caz ar putea avea urmări grave pentru starea psihologică a copilului.



"Copilul este la vârsta la care va putea să aibă amintiri din ceea ce s-a întâmplat din acest eveniment tragic. Efectele pot fi şi de automutilare şi de tentativă de suicid. Efectele pot duce şi la abuz de alcool, droguri", a spus LILIANA ROTARU, preşedinte CCF.



Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, specialistul spune că micuţul are nevoie de un mediu prietenos de acum în colo. Ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a reacţionat în acest caz.

Ala Nemerenco a anunţat că, luni, Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate se va întruni în şedinţă și va decide pașii următori pentru a asigura protecția și suportul necesar băiețelului. În acest caz a fost pornită o cauză penală pentru violenţă în familie, iar femeia riscă până la trei ani de puşcărie.