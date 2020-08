Caz șocant. Un bebeluş a fost găsit mort în cimitirul din satul Mirnoe, la scurt timp de la naştere

Caz șocant în regiunea Odesa din Ucraina. Un bebeluş a fost găsit mort în cimitirul din satul Mirnoe, la scurt timp de la naştere. Autorităţile încearcă să stabilească din ce cauză pruncul a decedat.



"Poliția a recepționat un apel de la un locuitor al satului Mirnoie, care a spus că a găsit corpul neînsuflețit al unui nou-născut, în timp ce îşi plimba câinele. Oamenii legii au stabilit identitatea mamei acestuia. Este vorba de o locuitoare a satului, de 32 de ani, care mai are 7 copii."



Femeia a povestit polițiștilor că era însărcinată în luna a 7-a, dar nu se afla la evidența medicului. Iar noaptea a avut o hemoragie, care a provocat un avort spontan.



"- Eu dormeam și la ora 2 noaptea s-a început hemoragia. Am stat mult să ascult, urmăream să văd ce-i cu el, dar nimic. Am luat o bucată de materie și l-am învelit, l-am pus în pungă și am pornit pe jos.

- Până unde?

- Până la cimitir."



În acest caz a fost inițiat un dosar penal. Pentru a stabili cauza exactă a decesului, corpul nou-născutului va fi supus expertizei medico-legale.