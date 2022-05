Caz şocant la un liceu din Capitală. O elevă, lovită de profesoară chiar în faţa colegilor de clasă

Caz şocant la Liceul "Mihail Kogălniceanu" din sectorul Râşcani al Capitalei din Capitală. O elevă de 12 ani a fost lovită de profesoară chiar în faţa colegilor de clasă. Incidentul a avut loc în timpul lecţiei de educaţie tehnologică. Diriginta povesteşte că a fost anunţată despre incident de colegii adolescentei.



"Doar mi s-a spus că a fost lovită. Fetiţa plângea. Profesoara între timp, îşi cerea scuze. Eu când am intrat, ea îşi cerea scuze şi explica cele întâmplate", a spus Lidia Guzun, dirigintă.

Totul s-a întâmplat aproape de sfârşitul orei de educaţie tehnologică. Din spusele directorului adjunct al instituţiei, elevii aveau ultima lecţie, erau agitaţi, iar fata pe care profesoara a lovit-o se afla în prima bancă şi se juca cu mai multe chei.



"A cedat nervii profesoarei, a ridicat vocea şi a încercat să o atenţioneze eleva. Nu a fost intenţia de a o lovi. A fost intenţia de a o atenţiona, pentru asta a atins-o pe umăr, eleva s-a zmuncit şi mâna a ricoşat spre gât şi spre obraz. Asta este din explicaţiile profesoarei", a declarat Angela osipov, director adjunct liceul teoretic Mihail Kogălniceanu.

Diriginta elevei, care este şi psiholog, susţine că adolescenta a avut nevoie de consiliere.



"Ieri era agitată, firesc şi noi am stat practic două ore, am discutat până ea s-a calmat în totalitate. Am discutat cu mama astăzi pentru că fetiţa nu este prezentă astăzi la ore. Ca să evităm întrebările în plus, din nou să provocăm emoţii negative fetiţei, am hotărât că astăzi rămâne acasă", a declarat Lidia Guzun, dirigintă.

Părinţii fetei au refuzat să ne ofere un interviu, iar pe învăţătoare nu am găsit-o la liceu. Ea are o experienţă pedagogică de aproximativ 30 de ani. O decizie privind modul de sancţionare a profesoarei va fi luată la ședința Comisiei de Etică a instituției. Hotărârea urmează să fie prezentată Direcţiei Educaţie din Chişinău.

"Conform legislaţiei, în mod normal, la recomandarea comisiei de etică directorul urmează să elibereze cadrul didactic", a spus Andrei Pavaloi, şef adjunct DGEST.

"Noi condamnă astfel de cazuri şi le regretăm. Şi desigur depunem şi vom depune eforturi să nu se mai întâmple. Copiii sunt prioritatea noastră", a menționat directorul adjunct al liceului.

Potrivit ultimelor date prezentate de Ministerul Educaţiei, în 2020, în liceele şi şcolie din ţară au avut loc aproape 7 mii de cazuri de violenţă.