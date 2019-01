CAZ ȘOCANT la Strășeni. O femeie A MURIT, după ce ambulanţa nu a putut ajunge la ea

O femeie de 62 de ani a murit după ce ambulanţa nu a reuşit să ajungă la ea din cauza unui drum înzăpezit. S-a întâmplat săptămâna aceasta în satul Micăuţi din raionul Străşeni. Pacienta a ajuns la punctul medical din localitate, unde a făcut stop cardiac. În lipsa echipamentului necesar pentru a-i acorda ajutor, medicul a sunat la 112.



"Din momentul din are a intrat în spital şi până şi-a pierdut complet conştiinţa au trecut 3-4 minute. Noi în tot timpul ăsta i-am făcut masajul indirect la inimă."



La chemare a pornit o ambulanţă din Ratuş, care în mod normal ajunge în 5 minute. Autospeciala a rămas blocată în mijlocul satului, din cauza drumului necurăţat. Maşina nu a putut ridica dealul de 300 de metri care duce spre spital. Aşa că atunci când au ajuns la pacientă, medicii au putut doar să constate decesul.



"- Dacă ajungea la timp ambulanţa, femeia ar fi putut fi salvată? - Da. În primele cinci minute dacă ajungeau la timp, atunci da."



Oamenii din localitate acuză primarul de iresponsabilitate.



"Când au ajuns medicii aici, doamna era deja moartă, pentru că drumul nu era curat. Dacă era drumul curăţat doamna poate era salvată. Nu am văzut primarul să curăţe satul de zăpadă defel."



Şi medicii de pe ambulanţă spun că drumurile din localitate erau impracticabile.



"Drumul era necurăţit, lunecos, cu gheaţă şi nu era turnat material antiderapant. Noi am mers cu maşina atât cât am putut merge. Şi nu doar a noastră, ci toate maşinile se întorceau înapoi că nu puteau urca dealul."



Primarul neagă acuzaţiile şi dă vina pe şoferul ambulanţei care ar fi pornit la drum cu maşina echipată necorespunzător.



"Trebuie să aibă lanţuri la roţi, ştii că este dealul de la Micăuţi, ţi-ai pus lanţurile să ai ridicat dealul. Noi nu putem să stăm toată ziua că măturile şi lopeţile în mână ca să curăţim drumurile şi stăm în aşteptarea ambulanţelor."



Rudele victimei nu au depus deocamdată o plângere în acest sens, dar nu exclud asemenea posibilitate. Femeia care a murit are doi copii, ambii plecaţi la muncă peste hotare.