CAZ ȘOCANT LA SÂNGEREI. O femeie și-a dat foc după o ceartă cu concubinul său

Caz șocant într-un sat din raionul Sângerei. O femeie de 44 de ani și-a dat foc după ce și-a stropit hainele cu motorină. S-a întâmplat aseară, în urma unui scandal iscat între victimă și concubinul ei.

Femeia a ajuns în stare gravă la spitalul raional. Ulterior, a fost preluată de un elicopter SMURD și transportată de urgență la Chișinău.



Rudele victimei spun că partenerul său a adus-o în pragul disperării.



"Ea 8 ani de zile a trăit acolo ca slugă, să nu-și poată să-și ea o pereche de chiloți, un sutien, un săpun, o cremă de mâini. 8 ani de zile să nu ai dreptul la nimic. Și acum, după ce s-a întâmplat să fie bun el și să o lecuiască. "



"Cu un nebun să trăiești e tare greu. Trebuia să ne asculte pe noi și să nu se ducă cu el să trăiască."



Bărbatul neagă acuzațiile și spune că, în ultima perioadă, femeia ar fi amenințat de mai multe ori că-și va da foc.



"Acum, în ultima perioadă, nu ne-am certat, tare bine am trăit. Mie mi s-a părut că ea mă sperie. Cine știe ce. A aprins de trei ori până a luat foc. Și când a luat foc așa para a mers. Ea a fugit în altă odaie, eu am mers din urmă și am învelit-o cu o pătură ca să sting focul."



Vecinii spun că întâmplarea i-a șocat.



"Femeie normală, la locul ei. Se ducea la cireadă, venea, făcea mâncare, avea grijă de copii, parcă tot normal. Nu știu ce a apucat-o. Nu au avut parcă așa, să zic că umblă beată, se sfădească, se ucid, asta nu", a spus şeful secţiei terapie intensivă, Spitalul raional Sângerei, Serghei Pritula.



Femeia a fost internată iniţial în stare gravă în secția de reanimare a Spitalului Raional Sângerei cu arsuri pe 45 la sută din suprafața corpului.



"Pacienta internată în stare extrem de gravă. Pe parcurs, pe fond de terapie intensivă, pacienta stabilizată relativ, cu conștiința clară, grav stabile"



Poliția a inițiat o anchetă în acest caz. Oamenii legii spun că, anterior, femeia a mai avut două tentative de sinucidere.