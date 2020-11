Caz șocant la Moscova. Un copil de 10 ani a fost închis singur în apartament aproape o săptămână

"Uşa apartamentului a fost spartă în prezența mea. Erau sticle de bere goale, o mulțime de gândaci și muște şi mirosea a mucegai. Pe jos erau multe lucruri împrăştiate, unele sparte, bucăţi dintr-o canapea. Peisajul era îngrozitor, sunt șocat. Nu am mai văzut așa ceva niciodată. Condiţiile sunt groaznice, nu-mi pot închipui cum a stat copilul acolo cinci zile fără mâncare, în întuneric.”După ce a sunat la numărul de urgenţă, vecinul i-a dat copilului de mâncare prin fereastra de la balcon. Salvatorii au dus băiatul la spital, iar medicii spun că micuţul e în afara oricărui pericol. Între timp, mama băiatului, care are 31 de ani, a fost reţinută de poliție. Jurnaliştii spun că aceasta nu are un loc de muncă şi nu se ştie unde s-a aflat în perioada în care a plecat de acasă. Femeia e cercetată acum pentru neglijenţă.