CAZ ȘOCANT ÎN UCRAINA. O bătrână şi-a omorât soţul, iar cadavrul l-a ascuns în dulap

Situaţie şocantă în oraşul Lvov din Ucraina. O bătrână şi-ar fi omorât soţul, iar cadavrul l-ar fi ţinut ascuns în dulap. Cazul a fost descoperit de vecinii de etaj. Aceştia au simţit că din direcţia apartamentului bătrânei se răspândea un miros insuportabil. Potrivit lor, corpul neînsufleţit al victimei zăcea de cel puţin o săptămână, tot de când nu a mai fost observat.

Vecinii suspectează că bătrâna, în vârstă de 73 de ani, ar avea probleme psihice şi spun că deseori se manifestă agresiv, generând conflicte.



"Mi-a deteriorat uşa de la intrare şi cea de la toaletă. A aruncat murdăria ei aici. De multe ori am chemat poliţia şi am scris declaraţii împotriva ei."



"Oricând poate să dea foc la ceva. Trăim constant cu frică. Nu-i destul că agresează oameni, dar poate să bată animalele cu bastonul."



"Avem copii mici şi ne temem că într-o zi n-o să reuşim să ne salvăm. Podeaua e de lemn, în interiorul casei ei sunt tot felul de hârtii sau gunoi şi se pot aprinde foarte uşor."



Deşi poliţia a fost solicitată de nenumărate ori, femeia nu le-a deschis niciodată uşa. Pe lângă asta, bătrâna nu a fost pusă la evidenţa psihiatrică.



"Am trimis copii ale materialelor despre starea femeii la Dispeceratul de Psihiatrie pentru a fi examinată de un specialist, dar nu am primit răspuns", a declarat Roman Vaholeac, poliţist.



Poliţiştii au iniţiat o investigaţie pentru a stabili cum a murit soţul bătrânei. Deocamdată bătrâna se bucură de libertate.