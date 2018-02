CAZ ŞOCANT în Soroca. O fetiţă de şapte ani, lovită în plin de o maşină, la volanul căreia se afla un minor

O fetiţă de şapte ani a fost lovită în plin de o maşină în timp ce traversa strada. Incidentul s-a produs în satul Cureşniţa Veche, raionul Soroca. Copila se întorcea de la şcoală din localitatea vecină. După ce a coborât din microbuz, fata a fost lovită din plin de un automobil la volanul căruia se afla un minor de 16 ani și care a ieșit la depășire. Aceasta a fost transportată la spitalul raional din Soroca şi se află în stare gravă.

Tragedia s-a produs acum două zile în satul Cureşniţa Veche, raionul Soroca. Martorii au fost cei care au chemat ambulanţa, iar copila a fost transportată de urgenţă la spital, unde a fost internată în secţia reanimare. Mama fetei spune că în acel moment nu era acasă şi a mers direct la spital.



"O aruncat-o şi ea a mers cu faţa în pământ era toată gura plină de sânge şi de ţărnă. Eu când am venit la secţia de internare ea tare era plină de glod toată. Şi azi a fost pe aici să își ceară scuză, dar eu iertare nu am să ii dau că nu am pentru ce că e minor şi nu are permis şi fără frână", a spus mama fetei, Stela Revenco.



În urma loviturii, copila s-a ales cu amnezie, contuzie cerebrală, dar şi multiple traumatisme. Fata a fost transferată în secţia traumatologie.



"A fost adusă la spitalui nostru într-o stare gravă cu diagnoza de traumatism cranio-cerebral grav, comoţie cerebrală gravă şi plăgi multiple a feţei. Dinamica tratamentului este pozitivă, dar repet este de gravitate medie", a comunicat şeful secţiei traumatologie şi oftalmologie, spitalul Soroca, Alexei Procopi.



Oamenii din localitate spun că şoferul avea viteză excesivă.



"Ea trecea drumul acolo, acasă, mergea o maşină şi ea o văzut că a mers şi a dat să treacă şi asta maşină a venit din urmă şi a aninat-o. Ea a fost cu gluga şi cu geanta în spate şi nu ştiu cum o aninat-o, da lumea spune că poate geanta o apărat-o. - Mergea cu viteză şoferul? - Da, da."



" Lumea spune că cu viteză mergea, dacă a ajuns el tocmai încolo şi s-a oprit a simţit că a lovit copilul atunci ce. Maşina fără frână, fără document, nici nu e a lui şi hai."



Potrivit poliţiei, tânărul a fost supus testului de alcoolemie si urmează să se stabilească daca era în stare de ebrietate.



"Persoana care se afla la volanul mașinei era un minor fără careva documente şi fără permis de conducere. Fapta va fi calificată doar după ce va fi expertiza medico-legală", a spus ofiţerul de presă IP Bălţi, Eugenia Molceanu.



Tânărul este cercetat în stare de libertate pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea vehicului în lipsa permisului. El crește fără părinți, aceștii fiind la muncă peste hotare. Poliţia a iniţiat o anchetă în care urmează să stabilească pedeapsa băiatului în funcţie de gravitatea traumatismelor.