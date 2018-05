CAZ ŞOCANT în Bălăneşti. Un pui de găină a venit pe lume CU PATRU PICIOARE (FOTO)

Caz neobișnuit în satul Bălănești, raionul Nisporeni. Un pui de găină a venit pe lume cu patru picioare. Deşi este puţin mai ciudat, acesta se comportă la fel de normal ca şi ceilaţi pui din gospodărie.

Marianei Palade nu i-a venit să creadă când a văzut că unul dintre pui a ieşit din ou cu două picioare în plus.

"Ne-am dus dimineață i-am îngrămădit pe toți săi punem jos să mânânce când am văzut cu patru picioare m-am speriat l-am aruncat jos și am chemat soțul uite are patru picioare. Ceva neobișnuit că n-am văzut așa ceva", a spus Marianei Palade.

Şi vecinii spun că nu au mai văzut așa ceva în viața lor:

"Am văzut puiul, m-am mirat. Nu am mai văzut așa ceva prima dată nu."

Specialiştii susţin că această anomalie are mai multe cauze.

"Modificarea climei, modificarea alimentaţiei la animale în consecinţă duc la modificări genetice la păsări, nu doar la păsări dar la animale în general, ceea ce ne poate influenţa direct sau indirect şi pe noi", a spus şeful de laborator de la Institutul de Zoologie, Natalia Sochircă.

În ultimii ani, au mai fost înregistrate anomalii. În 2016, în două gospodării din satul Oneşti, raionul Străşeni, caprele au adus pe lume iezi care seamănau mai mult a miei.