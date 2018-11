CAZ SCANDALOS la o grădiniţă din Capitală. Copiii, ABUZAŢI de educatoare. O mamă, ÎNGROZITĂ de cele întâmplate

Caz scandalos la grădiniţa 185 din Capitală. O educatoare şi o dădacă au fost surprinse cum abuzează fizic şi verbal câţiva copii. Momentul a fost înregistrat audio pe un dispozitiv ataşat de un părinte, pe haina copilului său. Cele două angajate vizate în incidental scandalos nu-şi recunosc fapta.

Direcţia educaţie a primăriei a iniţiat o anchetă internă pe acest caz, iar directoarea grădiniţei anunţă că va elibera din funcţie dădaca. Educatoarea deocamdată nu a fost sancţionată.

Această înregistrare audio a fost făcută publică pe o reţea de socializare, de o mămică, care spune că de când şi-a dat micuţa la grădiniţă, a observant schimbări în comportament .



"Am observat schimbări că copilul meu e mai agresiv. Am fost numită ţi "fa nebuno" într-una din zilele noastre când ne jucam", a spus Mihaela Maidan, mama unui copil.



Femeia spune că fetiţa i-ar fi spus de mai multe ori că este lovită şi îi e frică să meargă la grădiniţă.



Pentru a putea avea probe însă, femeia decis să cumpere un dispozitiv audio pe care l-a ataşat de haina copilei. Înregistrările au îngrozit-o.



"Copiii sunt numiţi nebuni, sunt înjosiţi, sunt loviţi, dubina. Eu vreau să văd că îmi duc copilul la o grădiniţă, nu la un spital de nebuni unde copilul meu este un pacient", a menţionat Mihaela Maidan, mamă.



Atât educatoarea cât şi dădaca, vocile cărora ar apărea în înregistrare, neagă orice acuzaţie.



"I-aţi lovit vreodată? – Nu. El plângea şi i-am zis aşeazăte acolo pe scăunel, ori du-te că sunt mari şi se duc şi singuri la WC. Cum aţi putut dumnevoastră să numiţi aşa copiii? - Da cum i-am numit, cum am numit aşa de rău. Ei sunt mulţi şi noi nu reuşim. – Dar trebuie în aşa mod să îi calmaţi? Cum putem aşa îi calmăm", a precizat Liuba Maciuc, asistent de educator.



"Poate câteodată mai ridicăm vocea că ei sunt 30 în grupă, dar de violenţă ne scuazaţi nu,mai ales de cuvinte murdare, nu", a subliniat Alisa Voivuţki, educatoare.



Directoarea grădiniţei 185 spune din înregistrare ea nu poate deduce dacă educatoarea ar fi folosit înjurături sau ar fi bruscat copiii. Cât priveşte dădaca, aceasta va fi eliberată din funcţie.



"Nu am ştiut, pe toţi anii care a activat e o femeie bună. Cum e posibil ca să îi agreseze şi fizic şi verbal? - Fizic nu i-a agresat. Pur şi simplu verbal ea are o voce puternică. - Acolo erau cuvinte jignitoare? – pai da. O să fie pedepsită şi eliberată din funcţie", a declarat Valentina Cebotariova, directoarea grădinişei 185.



Cazul a ajuns în vizorul Direcţiei educaţie a primăriei.



"Această situaţie este ieşită din comun, noi trebuie să vedem, să venim cu o totalizare ca să luăm şi poate un plan de acţiuni. Eu cred că deja secţia management a direcţiei generale va ţine la control strict", a conchis Veronica Solomitchi, şef DETS Buiucani.



Grădiniţa 185 este frecventată de peste 400 de copii.