Caz revoltător la o şcoală din România. Un copil de clasa I a fost strâns de gât de învățător

Caz revoltător la o școală dintr-o localitate din județul Botoșani, România. Un elev de clasa I a fost strâns de gât de învățător. Cazul este anchetat de Inspectoratul școlar și Poliție. Dascălul nu este la prima abatere. În trecut a mai agresat și alți elevi.

Incidentul a avut loc ieri la orele de curs. Copilul care învață la şcoala din localitatea Viişoara l-ar fi deranjat pe învăţător. Acesta din urmă l-ar fi strâns de gât pe băiat. Urmele mâinilor dascălului au rămas pe gâtul elevului. Mama acestuia a aflat de incident când a venit la școală să-și ia copilul. Părinții au depus plângere la poliție.

"Soția s-a dus să depună actele pentru rechizite și după ce a făcut ce trebuia s-a dus să-l ia de la școală. Copilul plângea și după aceea soţia a văzut că are semne pe gât. Din câte a povestit copilul, domnul învățător l-a luat de gât și l-a scos afară din clasă. Am fost la poliție , am depus plângere penală. Am fost la școală și am depus o plângere și acum urmează să mergem la Protecția Copilului", a afirmat tatăl copilului.

Învățătorul a mai lovit în trecut și alți copii. O elevă s-a ales chiar cu ochiul vânăt, scrie Realitatea.net.

"Ne-a informat deja şcoala, s-a declanșat acolo o anchetă. Se analizează cazul şi se vor lua măsuri. El a mai avut o abatere disciplinară şi anul trecut pentru care a primit o sancţiune. În funcţie de ce stabilește raportul întocit de comisia de disciplină, administrația școlii va dispune măsuri. Sse poate ajunge chiar și până la desfacerea contractului de muncă", a precizat Inspectorul Şcolar General din judeţul Botoşani.

Dascălul mai are doi ani până iese la pensie. Acesta este cercetat pentru purtare abuzivă.