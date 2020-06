Caz revoltător la Bălţi: Un bărbat bolnav de COVID-19 susţine că ar fi fost lăsat la ușa spitalului

Caz revoltător la Bălţi, unde un bărbat infectat cu noul coronavirus susţine că ar fi fost lăsat la ușa spitalului Clinic Municipal, pe motiv că nu mai sunt locuri în secția COVID.Vasilii Fussa din satul Răuțel, raionul Făleşti, a fost diagnosticat acum patru zile cu COVID-19, deşi spune că avea simptome de boală încă de la începutul lunii. Bărbatul s-ar fi adresat de trei ori la 112. Prima oară, acum două săptămâni, medicii de pe ambulanţă i-ar fi spus după examinare că nu-l pot duce la spital că nu mai sunt locuri. Bărbatul a chemat a doua oară ambulanţa, care l-a lăsat la Unitatea Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic Bălți.”Eu n-am așteptat așa ceva că ambulanța o să mă lase acolo. Dacă n-ai unde să dai omul, adu-l, măi, înapoi acasă. Înțelegeți? Eu cu aproape 39 temperatura, ce puteam eu să fac?”Acolo i s-ar fi recomandat să meargă la medicul de familie, aşa că a plecat acasă de la Bălţi cu transportul public. Vasilii Fussa a sunat medicul de familie și a mers apoi la o clinică privată, unde a făcut o radiografie la plămâni şi i s-a recomandat testul la COVID-19.”A doua zi iar am chemat ambulanța și a venit tot omuleanul cela care a fost și prima dată. A văzut că mă simt rău și m-a dus în altă parte, la infecțioase deja. A ieșit un doctor, tot așa cu strigăte și cu huite și îmi spune că nu-s locuri și ca să mă duc la medicul de familie.”El spune că i-a rugat insistent pe medicii de la urgență să-l trimită acasă cu ambulanța. Medicul de familie afirmă că pacientul s-a adresat prima dată în nouă iunie, cu simptome vădite de COVID-19.”Deja era în stare gravă cu febra 38,4, fără poftă de mâncare, cu tuse, cu dispnee, dureri în mușchi. Adică, clinică tipică de COVID-19. Din start i-am pus suspect la COVID și am început tratamentul conform protocolului formei grave.”Testul pentru COVID-19 făcut săptămâna trecută a fost pozitiv şi acum urmează tratament la domiciliu. Vicedirectorul Spitalului Clinic Municipal Bălți, Ala Condrea, nu ştie nimic despre acest caz, dar ne-a promis că va reveni cu o reacţie după ce se va documenta. Oricum, doctorul exclude varianta bărbatului.”Da, suntem încărcați. Pacienți sunt mulți. Dar în spital se iau doar pacienții care întrunesc criteriile de spitalizare, cei care au nevoie de asistență medicală urgentă. Pacientul care este critic, de la ușa spitalului nu este întors înapoi.”Ulterior, am încercat să aflăm de la vicedirectorul spitalului dacă a aflat ce s-a întâmplat, dar medicul nu a mai răspuns la telefon. Totodată, administrația Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a spus că fiecare pacient este transportat la instituția medicală și este preluat de către medicii de acolo, unde este supus triajului.”Când pacientul deja a fost cu COVID confirmat, pacientul nu a fost lăsat de unul singur și nu a mers cu transportul public acasă. La a doua solicitare, pacientul nu a avut semne sugestive de COVID și cred că secția de internare de la spitalul din Bălți l-au trimis acasă cu transportul.”Cazul a ajuns în vizorul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, după ce fiul lui Vasilii Fussa a făcut o reclamaţie."O să sesizăm organele competente în privința îmbunătățirii cadrului normativ de gestionare a cazurilor respective, cât și asupra înlăturării acestor practici."