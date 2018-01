CAZ NEOBIŞNUIT într-o familie din Sângerei. Un bebeluş s-a născut însărcinat cu un alt copil. Cum a fost posibil şi ce spun medicii

Caz rar la Institutul Mamei şi Copilului. Un bebeluş de doar cinci luni a fost operat după ce medicii au depistat că îl purta în burtă pe fratele său geamăn. Silvia Cucoș povestește că, acum câteva zile, a observat că micuţul său avea o parte a abdomenului inflamată. Femeia, în vârstă de 24 de ani, s-a adresat medicilor din Sângerei, oraşul în care locuieşte.



"Avea dureri foarte mari, ţipa. Vomita. În urma investigaţiilor au spus că ei nu au mai întâlnit aşa ceva la copii. Nu mi-au spus exact ce este şi aici în urma unei tomografii s-a depistat cazul acesta", a explicat Silvia Cucoș.

A fost sfătuită să meargă la Chişinău, întrucât exista suspiciunea că pruncul are tumoare în abdomen. Doctorii de la Institutul Mamei şi Copilului au descoperit că tânăra mamă purtase în pântece doi copii, nu unul.



"Este primul copil. Medicii spuneau că are mânuţe, are toate, e un copil sănătos. Primul ecograf l-am făcut la Bălţi, şi atunci mi-au spus că e sarcină cu un singur copil. S-a trezit, s-a uitat la mine, a mâncat. Este ok acum", a menţionat femeie.



S-a constatat că în burta bebeluşului era embrionul nedezvoltat al fratelui său geamăn. Medicii spun că fenomenul poartă numele de "fetus in fetu". Atunci când un ovul fertilizat se desparte în două, în mod normal se dezvoltă gemeni identici. Însă boala face ca separarea să nu fie completă. Copilul a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Operaţia a durat o oră şi a fost complicată, deoarece fătul nedezvoltat avea o lungime de tocmai 13 centimetri.



"S-a depistat o formaţiune tumorală la cavitatea abdominală, dar cu senzaţia parcă se vedea şi un picioruş - fetus în făt. Un făt destul de mare. El era intrauterin şi s-a dezvoltat odată cu acest făt, numai că acela a avut posibilitate să se dezvolte normal, dar aici implantarea a fost hetoperitonială", a precizat Eva Gudumac, academician, doctor habilitat în medicină.



Acum, starea micuţului este bună. Potrivit datelor statistice, la fiecare 80 de minute, la Institutul Mamei şi Copilului apare pe lume un bebeluş dintr-o naştere complicată.