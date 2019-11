Caz medical rar întâlnit. Unui pacient i-a fost extirpat un rinichi de 7,4 kilograme

informează AFP, citează agerpres.ro Pacientul de 56 de ani, diagnosticat cu boală polichistică renală autozomal dominantă, a fost supus unei intervenţii chirurgicale de două ore la spitalul Sir Ganga Ram din New Delhi luna trecută.Acesta este unul dintre cei mai mari rinichi extirpaţi vreodată în cadrul unei operaţii medicale.Potrivit Cărţii Recordurilor Guinness,Însă medicii de la acelaşi spital din New Delhi au dezvăluit că au găsit dosare medicale în care se vorbeşte despre un rinichi de 9 kilograme care ar fi fost extirpat din corpul unui pacient.Boala de care suferă pacientul indian operat în luna octombrie provoacă apariţia unor chisturi pe rinichi. Medicii din New Delhi au decis să realizeze acea operaţie după ce au detectat o hemoragie internă şi un început de infecţie în organismul pacientului.Potrivit medicului Sachin Kathuria,