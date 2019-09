CAZ ÎNVĂLUIT ÎN MISTER. O femeie a înfiat o fată de 8 ani din Ucraina, care s-a dovedit a fi o tânără, care ameninţă acum că-i va ucide familia

O femeie din SUA susţine că a adoptat o fetiţă de opt ani din Ucraina, fără să ştie că aceasta este de fapt o femeie de 22 de ani, care ameninţă acum că-i va ucide familia.

Kristine Barnett, în vârstă de 45 de ani, a început să suspecteze că Natalia nu este o orfană inocentă, după ce a adoptat-o în 2010. Femeia crede acum că "fetiţa" este de fapt o femeie de 22 de ani, care suferă de nanism, scrie thesun.co.uk, citează gandul.info.



Kristine susţine că „escroaca” a încercat să o otrăvească, a împins-o într-un gard electric şi a ameninţat că-i va ucide ceilalţi copii în somn.



Natalia a pus sânge pe oglinzile din casă şi a încercat să se arunce în faţa unei maşini aflată în mişcare.



În prezent, chiar Kristine şi fostul ei soţ, Michael, riscă să facă puşcărie. Aceştia sunt acuzaţi de neglijenţă, după ce au lăsat-o pe Natalia să locuiască singură într-un apartmanent închiriat în statul american Indiana, în timp ce ei s-au mutat în Canada.



Kristine şi Michael, în vârstă de 43 de ani, au fost acuzaţi că au renunţat la o mai ajuta pe tânăra vulnerabilă, care a rămas în urmă cu plata chiriei.



În timp ce Michael a lăsat avocatul să vorbească pentru el, Kristine a apelat la reţelele sociale, pentru a-şi spune povestea incredibilă.



"Sunt profund afectată de aceste acuzaţii şi subliniez că sunt false", a spus femeia.



Cazul a fost comparat cu filmul horror „Orphan” din 2009, unde un cuplu adoptă o fetiţă de nouă ani, care este, de fapt, mai bătrână cu 20 de ani şi le ameninţă viaţa.



Cazul lui Barnett este însă mai complex decât un scenariu de film. Natalia ar fi ajuns în SUA din Ucraina în 2008, printr-un program de adopţii.



Prima acomodare nu a funcţionat, din motive necunoscute şi - în mai 2010 - aceasta a ajuns la familia Barnett, care are şi alţi copii adoptaţi în grijă.



Cuplul de creştini are trei fii, inclusiv un băiat autist, Jacob, de 21 de ani, un adevărat geniu al ştiinţei.



Celor doi părinţi li s-a spus că Natalia are şase ani, dar suferă de probleme medicale, printre care cele legate de creşterea oaselor şi unele probleme de vedere.



Kristine, care a primit vestea teribilă că nu poate avea copii, a fost decisă să o ajute pe Natalia. Ulterior, femeia a declarat că „fetiţa” avea ciclu menstrual, folosea un limbaj de adulţi şi prefera să iasă cu adolescenţi.



Un test a arătat că Natalia avea cel puţin 14 ani. După descoperire, comportamentul fetei s-a schimbat radical şi a atacat un băieţel la o „şcoală mică”, administrată de Kristine.



Familia a fost „paralizată” de teamă. „A făcut afirmaţii şi a desenat imagini în care ameninţă că ne omoară, că ne înveleşte în pături şi ne aruncă în grădină. Se holba noaptea la noi. Am văzut-o cum a pus chimicale, clor, soluţie de curăţat geamuri în cafea şi am întrebat-o ce face acolo...A zis că încearcă să mă otrăvească”, a povestit Kristine.



Natalia a fost internată apoi într-o unitate de psihiatrie. Părinţii adoptivi au cerut apoi ca certificatul de naştere să fie modificat, astfel încât Natalia să fie tratată ca un adult. În iunie 2012, un judecător din Indiana a fost de acord ca vârsta ei să fie modificată de la 8 la 22 de ani, în documentele oficiale.



Kristine a prezentat documentele medicale unui medic de familie şi unui spital, pentru a-şi susţine afirmaţiile. Se pare că ea şi soţul au fost victimele unei înşelătorii „elaborate”, în care Natalia s-a dat drept fetiţă, pentru a primi ajutor.



Unul dintre doctori a declarat că familia Barnett nu a fost prima păcălită de „sociopata” Natalia.



Când Natalia a ieşit din spital, în august 2012, familia Barnett nu a mai dorit-o şi i-a închiriat un apartament.



În iulie 2018, familia s-a mutat în Canada, pentru educaţia lui Jacob. Cei doi americani nu au crezut niciodată că au comis o ilegalitate, considerând-o pe Natalia un adult. Autorităţile au considerat însă altceva. După cinci ani de anchete, Michael şi Kristine au fost puşi sub acuzare pentru două fapte de „neglijenţă în cazul unei persoane dependente”.



Michael şi Kristine, care au divorţat în 2015, au ieşit pe cauţiune şi aşteaptă acum rezultatul anchetei. Există numeroase întrebări fără răspuns. Cum a supravieţuit Natalia un an de zile, singură, în apartamentul închiriat, înainte de a contacta autorităţile?



Nu se ştie unde locuieşte acum Natalia şi cine are grijă de misterioasa fată.