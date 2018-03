CAZ IEŞIT DIN COMUN şi SCANDAL la o grădiniţă din Capitală. Ce au descoperit părinţii. Managerul instituției va fi sancționat

Caz ieșit din comun în Capitală. O educatoare de la grădinița 78 locuiește cu soțul și cei doi copii ai săi într-o debara a instituției preșcolare. Totul a ieșit la iveală după ce părinții s-au revoltat când au aflat că grupa pe care o frecventează micuţii lor va fi desființată. Cazul a ajuns și în atenția Direcției Educație a Primăriei, care va deschide o anchetă, iar managerul instituției va fi sancționat.



Silvia Furtună locuiește în incinta grădiniței, cu familia sa, din vara anului trecut. După ce a născut, acum două luni, directoarea i-ar fi cerut să-și caute o locuință și o bonă, pentru că nu avea dreptul să vină cu copilul la muncă. Chiar dacă până acum i-a permis de câteva ori.



"Pe timp de iarnă gazda se achită cu două luni înainte. Eu nu pot să spun acum că pot să merg la gazdă", a menţionat Silvia Furtună.



Deși este interzis ca angajaţii să folosească spaţiile din grădiniţe în scop personal, directoarea a găsit o explicație.



"Nu are dreptul, dar noi ne-am gândit că va locui temporar și pe urmă vor pleca", a explicat Ana Ţiganaş, directoarea grădiniței nr. 78 din Capitală.



Responsabilii de la Primărie susțin că nu știau despre această situație şi dau asigurări că vor lua măsuri.



"Este o încălcare destul de gravă. Dacă se adeverește directoarea va fi sancționată destul de drastic", a declarat Victoria Negrei, șef interimar a Direcției Educație a Primăriei.



Pe de altă parte, părinţii o acuză pe directoare că a decis să le închidă grupa, deoarece ar fi refuzat să strângă bani în fondul instituţiei. Asta chiar dacă ei sunt cei care cumpără toate produsele de primă necesitate.



"Comitetul părintesc gestionează banii, cumpără detergent, aduce cecuri și dă darea de seamă. Există o transparență. Am schimbat laminatul, jaluzele, toată vesela", a spus mama unui copil.



"Am decis ca noi, părinții, să procurăm aceste lucruri. Și ea a doua zi ne spune că grupa este desființată. La revedere", a menţionat tatăl unui copil.



Directoarea neagă însă că ar fi cerut bani de la părinţi.



"Niciodată nu am forțat pe nimeni. Chiar dacă s-au alocat niște bani, de fiecare dată au fost investiți pentru un panou, pentru o tapetă, pentru necesitățile grădiniței. - Este o fundație? Se adună bani lunar? - Nu, nu se adună", a precizat directoarea grădiniței nr. 78 din Capitală.



Probele audio pe care ni le-au prezentat confirmă însă cele spuse de ei.



Grădinița 78 din cartierul Telecentru este frecventată de aproape 190 de copii.