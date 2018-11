CAZ IEȘIT DIN COMUN la Ialoveni. Un medic de familie a fost BĂTUT MĂR de un pacient cu probleme

Un medic de familie, de 53 de ani, s-a ales cu comoţie cerebrală şi fracturi ale oaselor nazale, după ce a fost bătut de un bărbat. Incidentul a avut loc, ieri, la Centrul Centrul de Sănătate din Ialoveni. Potrivit poliţiei, agresorul în vârstă de 29 de ani, alături de mama sa a intrat brusc în cabinetul femeii şi au cerut să fie consultaţi. Pacientul era la evidenţa psihiatrică.

Totul s-a întâmplat aici, în biroul medicului de familie, care în acel moment consulta o femeie însărcinată. Agresorul, împreună cu mama sa au dat buzna si s-au luat la harţă cu doctoriţa. Asistenta medicală a scos femeia însărcinată din încăpere. Anume atunci, bărbatul a şi luat la pumni doctoriţa.



Colegii medicului agresati au auzit strigăte şi au sărit în ajutor.



"Medicul de familie ieşea din birou cu mâna la nas însângerată, foarte mult sânge peste tot. Am dus-o la cabinetul de proceduri ca să ii acordăm primul ajutor. Pacientul acesta a bătut-o de vreo două trei ori pe mama sa, foarte grav şi mama a venit la medic să se arate ce are, spatele era tot vânăt", a declarat Gheorghe Răzeșu, şef secţiei medicilor de familie, Ialoveni.



"Răcânea ce făcea şi era plină de sânge. Cum să nu te sperii de un om aşa plin de sânge. Am spălat noi acolo tot, am şters."



Bărbatul de 29 de ani era la evidenţa psihiatrului încă din 2013.



"Niciodată nu a fost agresiv până în ziua de ieri, prima dată eu l-am văzut aşa. El singur venea după tratament, accepta tratamentul mereu fără ca eu să-l rog. El singur se adresa, câteodată venea însoțit de mama lui", a spus Cristina Rusu, medic psihiatru.



Directorul Centrului de Sănătate din Ialoveni spune că de 39 de ani, de când activează în instituţie nu a mai întâlnit aşa ceva.



"Noi toţi suntem şocaţi aşa ceva nu a fost niciodată. Indiferent doar pacienţi agresivi cu tulburări mentale au fost mulţi, dar să facă aşa ceva. A fost agresie verbală, dar agresie fizică niciodată", a zis Stelian Cucu, şef Centru de Sănătate Ialoveni.



Doctorul care a fost agresat fizic a fost transportat la Institutul de Medicină Urgentă, medicii spun că starea pacientei este stabilă.



"Se află internată în secţia neurochirurgie. Pacienta a suferit fracturi a oaselor nazale şi comoţie cerebrală. Medicii în acordă asistenţa medicală necesară, a spus Cristina Gorea", ofiţer de presă IMU.



Agresorul a fost transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie din oraşul Codru.



"În cadrul cauzei penale va fi supus tuturor expertizelor de domeniul dat. Până la moment nu putem confirma faptul că era sub influenţa substanţelor narcotice", a menționat Pavel Damaschin, şef al Inspectoratul de Poliție Ialoveni.



Dacă se va dovedi că bărbatul avea discernământ în momentul săvârşirii infracţiunii, el riscă până la trei ani de puşcărie.