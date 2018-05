CAZ IEŞIT DIN COMUN! Doi bunici au mințit că nepotul lor are cancer ca să facă bani pe Facebook

Foto: libertatea.ro

Caz revoltător într-o comună din județul Constanța. Doi bunici au mințit că nepoțelul lor de doar cinci ani este bolnav de cancer pulmonar pentru a aduna bani și a-și achita datoriile la curentul electric. Aceștia au postat pe Facebook un mesaj prin care îndeamnau oamenii să doneze pentru salvarea băiatului, însă au fost demascați de jurnaliști.



Bunicii au recunosc că au mințit.



"- Deci noi nu băgăm mână în buzunar la nimeni. - Da, dar ați spus că are... - Ea s-o grăbit atunci, dacă nu o învață nimeni", a spus bunicul.



Femeia susţine că nepoțelul de care îngrijeşte este orfan de mamă, iar tatăl a renunţat la micuţ. Pentru că o duc greu, au acumulat datorii de aproape 43 de mii de lei româneşti, echivalentul a 10 mii de euro. Iar din cauza asta furnizorul i-a lăsat fără curent.



"Pentru copil am făcut tot! Că nu avem curent. Vrea și el un desen, călcat, tot, că îl duc la grădiniță", a spus bunica.



Până a se afla adevărul, cei doi au primit 300 de lei româneşti drept donaţii, pe care au trebuit să-i restituie. Vecinilor nu le vine a crede că bătrânii au fost în stare de aşa ceva.



"Îmi pare rău de copil că l-a pus în situația asta! Vă spun sincer, îmi pare rău, e cu nepoțelul meu în grupă", a spus o vecină.



"Doamne ferește, nu am auzit așa ceva. Este ceva ieșit din comun, nu se poate așa ceva", a zis altă vecină.



Autoritățile promit să ia măsurile de rigoare. Iar asistenții sociali din localitate spun că băiatul este îngrijit bine de bunici și nu au mai existat plângeri până acum.