CAZ HALUCINANT! O adolescentă se va căsători cu… o păpușă zombi

O adolescentă se va căsători cu o păpușă zombi de care spune că s-a îndrăgostit și cu care susține că are o relație „normală” și „intimă”.

Felicity Kadlec, din statul american Massachusetts, susține că este într-o relație cu păpușa numită Kelly de trei ani, după ce a primit-o în dar, când avea doar 13 ani.

Ea a spus că are o „legătură reală” cu Kelly – și că și-a tatuat numele păpușii pe un braț.

Felicity Kadlec, care a spus că a avut doi iubiți anterior, a recunoscut că mulți oameni nu îi înțeleg relația.

Felicity a mai spus că a durat trei ani pentru ca relația ei cu păpușa să se dezvolte, scrie a1.ro

„Aveam 16 ani când am început să am sentimente pentru păpușă și a fost ceva ce am încercat să neg. (…) Avem o relație normală, intimă, care evoluează normal – și ne vom căsători în septembrie, când ne sărbătorim amândouă zilele de naștere. Am cumpărat deja verighetele”, a spus Felicity Kadlec.

„Mă critică inclusiv prietenii și familia – dacă ies cu ei nu am voie să o aduc pe Kelly”, a adăugat ea. Însă, indiferent de ce crede lumea, Kelly mă face fericită și o iubesc, orice s-ar întâmpla”.