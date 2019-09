Caz cutremurător. O fetiţă de doar opt ani a suportat 27 de operaţii estetice

O fetiţă de doar opt ani a suportat 27 de operaţii estetice. Încă de la vârsta de un an, Guzali a început să lupte cu hemangiomă facială, adică nişte pete roşii imense, care i-au acaparat mai mult din jumătate de faţă.

Fiindcă fetiţa avea dureri imense, mama acesteia a apelat la un doctor din Statele Unite. Guzali a fost salvată, însă cu preţul mai multor cicatrice pe faţă. Istoria fetiţei a fost discutată în cadrul emisiunii "Doctorii" de la PRIME.



"La vârsta de un an şi jumătate fetiţa a fost acoperită cu pete roşii. Mulţi spuneau că am o fată urâtă, aşa copii trebuiesc lăsaţi în voia sorţii", a spus Liubovi Oniţă, mama lui Guzal.



"Astăzi când mă uit în oglindă nu îmi este bine. - Dar ţie îţi place cum tu arăţi? - Nu, toate fetele nu vor cu mine să se joace. - Ea mi-a venit plângând că fetiţele s-au ridicat, au alungat-o, nu veni, nu ne jucăm. Totuşi nu, nu o primesc, dar nu înţeleg de ce. Şi asta este foarte dureros. Când vine copilul, îţi plânge şi tu nu poţi face nimic, asta e foarte dureros."



Nu îi inspiră încredere în sine nici numele pe care îl poartă.



"Am întrebat soţul ce nume totuşi îi punem, el a spus Guzali, ceea ce înseamnă frumuseţe", a spus Liubovi Oniţă, mama lui Guzal.



În platoul emisiunii "Doctorii", chirurgul plastician Sergiu Grati a dat start procesului de înlăturare a cicatricelor, pentru ca atunci când va ajunge la majorat, Guzali să fie mândră de chipul ei.



"Scopul nostru este să creştem integritatea pielii în aşa mod încât ca cicatricile să fie vizibile într-o măsură minimală. Întroducem substanţa activă în ţesuturile moi şi adiacente", a spus Sergiu Grati, chirurg plastician.



Scopul acestor proceduri permanente este ca substanţa activă introdusă în cicatrice să transforme pielea rigidă în una elastică. Direct din platou, Guzali s-a ales şi cu o listă de copii dornici să facă cunoştinţă cu ea.



"Salut, sunt Patricia şi vreau să facem cunoştinţă. Salut, sunt Taisia şi vreau să fim prietene. Salut, sunt Sabina şi vreau să mergem la teatru. Guzali eşti minunată, vreau să fim prieteni."



Cazul lui Guzali este unul foarte rar, însă în locul ei poate fi oricine, spun specialiştii. Asta în condiţiile în care unul din zece copii se nasc cu malformaţii vasculare pe corp de tipul hemangiomului, însă acestea dispar odată cu timpul.