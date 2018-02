CAZ CUTREMURĂTOR în Sângerei. O fetiţă de 11 ani a ajuns la spital, după ce ar fi fost lovită de profesoara de engleză

O fată de 11 ani a ajuns la spital, după ce ar fi fost lovită de profesoara de engleză. Din cauza stresului, eleva a suferit o criză de astm. Totul s-a întâmplat ieri în liceul din Sângereii Noi, raionul Sângerei. Mama copilei este indignată de situaţie şi a depus o plângere la poliţie. Ea spune că

dascălul a lovit-o pe elevă chiar sub ochii colegilor, printre aceştia fiind şi fiul profesoarei.



"Cum ea stătea în bancă, a apucat-o de păr, a zmuls-o. Pe urmă, fiica a vrut să se apere, să-i ia mâna şi profesoarei i s-a părut că ea vrea să o lovească şi pe neaşteptate a împins-o în bancă şi a pălit-o. Şi ea când a îmbrâncit-o în bancă s-a pălit cu capul de bancă", a spus Elena Grigoriev, mama elevei.



Profesoara, care de fapt înlocuia un alt pedagog care lipsea, spune că eleva a fost obraznică şi-a pierdut cumpătul.



"M-a provocat. Nu a reacţionat la observaţiile mele, m-a provocat şi intenţionat m-a scos din sărite", a zis Irina Vatamaniuc, profesoară la liceul din Sângereii Noi.



Fetiţa suferă de bronşită astmatică şi a făcut o criză.



"Mi-am găsit copilul la medic, era într-o stare. Nu pot să uit în ce stare am găsit-o. Nu putea să respire, e cu astm", a declarat Elena Grigoriev, mama elevei.



În prezent, copila se află sub supravegherea medicilor. Potrivit lor, fata este în stare de şoc şi va avea nevoie de consiliere psihologică.



"Copilul era cu cefalee, cu ameţeli, cu slăbiciuni generale, greţuri, vomă, cu echilibrul era dezechilibrată", a menţionat Ana Curchi, medic.



Adminsitraţia liceului şi Direcţia educaţie a raionului au iniţiat o anchetă în acest caz. Între timp, profesoara a fost suspendată din funcţie.



"Noi am deschis o anchetă pe cazul dat. Analizăm toată situaţia, care s-a creat şi vom lua atitudine în favoarea copilului", a spus Valentina Caplinscaia, directorul liceului "Alecu Russo" din Sângereii Noi.



Cazul este cercetat şi de poliţie.