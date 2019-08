Caz cutremurător în România. Patru persoane au fost reţinute, fiind bănuite de trafic de minori din Germania

Caz cutremurător în România. Patru persoane au fost reţinute, fiind bănuite că fac parte dintr-un grup infracțional de trafic de minori din Germania. Suspecţii ar fi adus în perioada 2014 - 2019 mai mulţi minori, care proveneau din familii social-vulnerabile, pentru re-educare, în zona judeţului Maramureş. Acolo, copiii erau ţinuţi în sclavie, bătuţi, umiliţi iar unii dintre ei au încercat chiar să se sinucidă, scrie presa română.

Potrivit ofiţerilor DIICOT, minorii erau duşi în localităţile Vişeu de Sus şi Leordina, unde, până atingeau majoratul, erau puşi să facă munci extenuante, erau ţinuţi în condiţii inumane şi privaţi de comunicarea cu părinţii. Mai mult, minorii ar fi fost supuşi unor experimente medicale, împotriva voinţei lor. Suspecţii le confiscau banii, bunurile personale şi paşapoartele. Copiilor le-a fost insuflată o stare de teamă, după numeroase episoade de ameninţări şi lipsiri de hrană. Toate acestea ar fi avut loc sub paravanul unui program finanţat de statul german, destinat copiilor cu comportament deviant, pentru reintegrarea lor în societate.



Un bărbat din Leordina spune că a întâlnit un tânăr care a încercat să fugă din tabără, dar a fost reţinut la graniţa cu Ungaria şi trimis înapoi.



"Face parte dintr-un program din Germania, de reabilitare, dar a fost dat la muncă, efectiv, aici. Mi-a arătat semne care atestă că a fost bătut. Am înţeles că umblă prin sat şi bea apă pe unde poate."



"Se plângea că ar fi fost maltratat şi că, efectiv, nu are unde să locuiască."



De aducerea minorilor în România s-ar fi ocupat doi soţi germani, care au pus la punct împreună cu câţiva complici români "Projekt Maramureş". Între timp, patru copii au fost preluaţi de serviciile sociale din Maramureş, unde primesc asistenţă psihologică.

Un caz similar a avut loc în ţara noastră în 2015. Atunci, oamenii legii au destructurat un grup criminal înfiinţat de un ucrainean, care ţinea în sclavie mai mulţi minori cu probleme de sănătate mintală din Germania. Aceştia erau obligaţi să muncească în diverse gospodării din mediul rural şi erau ţinuţi în condiţii inumane.