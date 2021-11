Cavcaliuc a dat declaraţii din Londra, prin intermediul avocatului său: "Nu am încredere în justiția din Republica Moldova, voi depune mărturie de aici"

Liderul Partidului PACE a publicat astăzi, 5 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, o înregistrare video, prin care a anunţat că este de acord să dea mărturii pe cazurile în care a fost citat de PCCOCS.

"Pentru că sunt încrezător în nevinovăția mea, m-am arătat deschis să dau declarații pe cazurile în care m-au citat pentru astăzi procurorii din cadrul PCCOCS la data de 29.10.2021 prin intermediul presei și Facebook.

Într-o cerere, depusă astăzi de mine la PCCOCS prin intermediul avocatul meu, am arătat adresa de reședință în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, am vorbit despre activitatea mea profesională pe care o desfășor aici și care nu o pot abandona, precum și alte motive întemeiate de ce nu pot fi prezent astăzi la audieri în Republica Moldova.



Totodată, pentru ca adevărul să iasă la iveală, iar procuratura și societatea să cunoască adevărul, în conformitate cu prevederile art.art.66 alin.(2) pct.1), 7), 8), 9), 18) 26); 533 Cod de procedură penală, așa cum prevede legislația Republicii Moldova privind asistența internațională în materie penală.



Am cerut, să fie remisă o comisie rogatorie internațională în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord iar aici voi depune mărturii pe cazurile date.



Pentru că nu am încredere în justiția din Republica Moldova, voi face acest lucru cu deschidere în fața organelor de drept de aici, doar în fața unui procuror imparțial și independent al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord."