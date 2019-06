Cauza PRĂBUŞIRII blocului din Otaci. Locatarii SE ACUZĂ reciproc. Discuţiile s-au transformat în SCANDAL

Blocul cu nouă etaje din Otaci s-a prăbuşit din cauza că imobilul a fost construit prost în anul 1980. Cel puţin asta susţin reprezentanţii autorităţilor locale şi locatarii. În acelaşi timp, proprietarii de locuinţe îşi acuză vecinii de această nenorocire pentru că au făcut modificări în apartamente şi nu au ţinut cont de pereţii de bază ai clădirii.

Discuţia dintre proprietarii locuinţelor s-a transformat în scandal, iar poliţiştii au intervenit imediat pentru a aplana situaţia.



Locatarii s-au împărţit în două tabere şi au început să se acuze reciproc de prăbuşirea blocului:



"De la început era avariat, dar oamenii l-au finisat şi au locuit. Apoi au început să construiască, să lărgească camerele, să strice, deşi spuneau că nu sunt pereţii de bază, oricum acest bloc era avariat".



La un moment dat conflictul a trecut în unul de acuzare la nivel etnic:



"O parte dintre locatarii de jos sunt romi şi nu cumpără nimic pentru bloc, doar cei de sus. - Ce spui tu despre romi că au distrus? - Iată! Tu nu ai stricat?

- De ce spui minciuni? - Gata! Eu am stricat? Gata!

-Închide gura, eu povestesc!".



Unii oameni îl acuză de tragedie pe primarul oraşului. Ei spun că alesul local ar fi trebuit să intervină la timp pentru a preveni nenorocirea:



"Ei au ştiut că această clădire este avariată, de tot este vinovat Traghira, el tot a făcut, el este vinovat de tot".



"Totul curgea, fundamentul se surpa, ei nu se uită nicăieri".



De cealaltă parte, primarul dă vina pe calitatea proastă a lucrărilor de construcţie.



"Din ceea ce văd eu blocul nu a fost construit bine până la capăt, dar fără o expertiză tehnică nu-i bine să vorbim. De aceea aşteptăm decizia experţilor, dar deja am văzut clar că nici armătură, nici nisip, nici centură dintre plăci nu este", a declarat Vasile Traghira, primarul oraşului Otaci.



Şeful Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Mihail Harabagiu, care a precizat că şi a doua scară a blocului, rămasă deocamdată intactă, va fi demolată.



"Oscilațiile care ne-au fost arătate de către utilajul laser au demonstrat că această clădirea nu este una stabilă. Din această cauză am retras şi efectivul, am retras şi tehnic care lucra la faţa locului. Soarta blocului avariat evident este una: urmează să fie demolat, iar soarta celorlalte două blocuri va fi stabilită în dependenţă de ce ne vor spune experţii", a subliniat Mihail Harabagiu.



Consiliul raional Ocniţa caută soluţii pentru a ajuta familiile care au avut de suferit.



"Acum va fi acordat ajutor tuturor copiilor, va fi oferit ajutor din partea Consiliului raional. Eu cred că în curând se va decide şi ajutorul financiar care va fi acordat oamenilor pentru achiziţia de locuinţe", a precizat Vasile Romanciuc, preşedintele raionului Ocniţa.