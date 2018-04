CATOLICII AU SFINŢIT PASCA! Sute de credincioşi au participat la slujba de Înviere

Embed:

Sute de catolici au participat aseară la slujba de Înviere, oficiată la Episcopia Romano-Catolică din Capitală. Tradiţional, credincioşii au înconjurat biserica de trei ori, cu lumânări aprinse în mâini iar apoi, preoţii au sfinţit bucatele aduse de oameni.



Credincioșii au pus în coş Pască, ouă roşii şi dulciuri.



"Am adus ouă, pască, am adus diverse bucate pentru a le sfinți."



Oamenii spun că această sărbătoare le dă speranţa unui viitor mai bun.



"Hristos a înviat pentru a răscumpăra păcatele noastre. Este și pentru noi un moment de reînviere personală a sufletului, în fiecare an. Aceata e bucuria Învierii Domnului."



"Le doresc tuturor pace şi bunăstare, nu numai în această zi. Să fie mereu înconjurați de oameni buni."



Și biserica romano-catolică din Orhei a fost plină de oameni aseară. Zeci de enoriaşi au asistat la serviciul divin.



"Este cea mai sfântă sărbătoare pentru toți credincioșii, indiferent de religie."



"Simt o bucurie și o satisfacție de nedescris în suflet. Cred cu adevărat în Dumnezeu. Să fiți sănătoși, iar Dumnezeu să vă aibă în pază!"



"Într-adevăr este cea mai mare sărbătoare a tuturor creștinilor. Diferența din calendar ne face să o sărbătorim diferit,

dar totuși același Hristos înviat ne unește mai devreme sau mai târziu pe toți", a spus Petru Ciobanu, preot.



În 2017, Paștele catolicilor a coincis cu cel al creștinilor ortodocși. Anul acesta, sărbătorile sunt marcate la o săptămână distanță.