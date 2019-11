Câţiva şoferi au asistat la procesul de autopsie pentru a-şi recupera permisul de conducere

Au dat o mână de ajutor medicilor de la Spitalul de Urgenţă şi au văzut cât de grave pot fi consecinţele unui accident rutier. Este vorba despre câţiva şoferi care au fost prinşi băuţi la volan şi vor să îşi recupereze permisul. Pentru asta, ei trebuie să participe la programul „Drink and Drive”, care include şi vizita la spital. Şoferii spun că, după cele văzute, nu vor mai bea gram de alcool, înainte să urce la volan.

Timp de cinci ore, opt şoferi au muncit cot la cot cu medicii de la Spitalul de Urgenţă. Pe toţi conducătorii auto îi leagă un lucru, au urcat la volan, fiind în stare de ebrietate.



"- M-am întâlnit cu nişte prieteni, am servit puţin şi asta a fost cauza care am nimerit aici.

- Dumneavoastră, când aţi urcat băut la volan, că s-ar putea să fiţi implicat într-un accident, o altă persoană, cineva din familia dumneavoastră? - Probabil că, atunci, într-adevăr, nu m-am gândit şi îmi pare rău".



Astăzi, aceştia au acordat asistenţă medicilor, iar experienţa, spun ei, le-a fost de învăţătura. Şoferii au văzut cât de grave pot fi consecinţele nechibzuinţei celor care urcă beţi la volan.



"Vezi atâtea, de exemplu, eu am eu am dus o bătrână după atac de cord, insult, cum zic toţi şi nu e o imagine foarte frumoasă şi cred că acest program o să reeduce toţi şoferii noştri, o să îi disciplineze. Nu o să mă mai urc niciodată beat la volan şi o să le zic la toţi prietenii mei".



"Cazurile pe care le vedem aici ne pun pe gânduri şi trebuie să facem concluziile cuvenite. Băutura la volan e inadmisibilă şi poate duce la cazuri imprevizibile".



În total, programul "Drink and Drive" are 12 sesiuni, printre care o vizită la morgă şi una la spital. Acesta costă patru mii de lei şi şoferii trebuie, la final, să susţină un test pentru a-şi recupera permisul.



"Acest program are scopul de a disciplina şoferii depistaţi în stare de ebrietate, pentru ca ei să conştientizeze comportamentul vicios şi să nu mai consume băuturi alcoolice înainte de a urca la volan", a spus formatorul programului "Drink and Drive", Angela Ciobanu.



Şi statisticile arată că urcatul în stare de ebrietate la volan provoacă consecinţe grave. Doar în primele nouă luni ale acestui an, din cauza şoferilor beţi, 30 de oameni şi-au pierdut viaţa, iar alţi 134 s-au ales cu diverse traumatisme.



"Noi suntem singurul spital, care poate să primească orice accident, orice politraumă. Ajung la noi pacienţi cu diferite traumatisme, cel mai des cu politraumatisme. Uneori, în majoritatea cazurilor, noi salvăm vieţi, dar sunt cazuri şi când noi facem tot posibilul, dar traumele sunt incompatibile cu viaţa", a comunicat şeful de departament din cadrul Spitalului de Urgenţă, Vasilii Şovgur .



Potrivit Inspectoratului Naţional de Patrulare, în nouă luni ale acestui an, oamenii legii au prins 3751 de şoferi care conduceau în stare de ebrietate. Tot din cauza alcoolului, s-au produs 117 accidente rutiere.

Potrivit legislaţiei, şoferii prinşi băuţi la volan rămân fără permis de conducere până la pronunțarea hotărârii judecătorești. Astfel, dacă li s-a suspendat dreptul de a conduce, aceştia îşi pot recupera permisul numai, după ce frecventează programul "Drink and Drive". Cei, însă cărora le-a fost anulat acest drept, pe lângă acest program, mai trebuie să susţină din nou şi examenele auto.