Câțiva localnici din Băcioi au semnat o petiţie împotriva construcţiei bisericii în preajma caselor lor. Reacția autorităților

"Ne deranjează, o să avem probleme cu transportul, o să treacă mortul pe lângă poarta noastră. De aceea nici nu prea, nu că nu prea, dar categoric suntem împotriva la construcţia bisericii acestea. ""Când locuieşti vizavi şi ştii că în cazul unei sărbători sau a unei înmormântări acolo o să se adune foarte mult transport, oricum o să fie foarte mulţi oameni străini care poate nu erau în zonă în cazul când nu era construit acolo ceva public.", a explicat Iuliana Morohai, semnatar al petiţiei.Oamenii spun că nici măcar nu au fost anunțați despre ridicarea bisericii."Domnul care vrea să construiască acolo, nici măcar nu vrea să iasă la convorbire directă cu localnicii. Noi, de exemplu, nu am ştiut că este el, în ce perioadă, adică vrea să înceapă, ce construcţie în general vrea să facă.", a mai spus Iuliana Morohai.Parohul bisericii „Sf. Dumitru” din Capitală, Pavel Borşevschi, care este unul dintre fondatorii bisericii, spune că enoriaşii din Băcioi, dar şi din satul Străisteni, au nevoie de încă o biserică."Clar că biserica nu poate aparţine unei singure persoane, se face pentru întreaga comunitate. Dar acest lot şi acela care l-a vândut proprietarul, când a auzit că este loc de biserică şi el a cedat din preţ, o sumă destul de bună, dacă este biserică.", a spus Pavel Borșevschi, parohul bisericii "Sf. Dumitru" din Chişinău.El a menționat că o parte din semnatarii petiției i-au spus ulterior că nici nu au știut pentru ce își pun semnătura."Îi rugăm acum să creadă că dacă ei au scris că ei vor să fie estetic, etic şi psihologic, exact asta aduce biserica. Noi încă nu am făcut adunarea de obște, dar particular sunt întrebați 90 de procente.", a mai precizat parohul bisericii.Primarul comunei Băcioi, Ilie Leahu, spune că actele de construcţie a bisericii sunt toate în regulă, însă în urma petiţiei, lucrările au fost stopate până la rezolvarea conflictului apărut."Prin decizia consiliului s-a permis construcţia şi amplasarea unei biserici pe terenul respectiv, pe strada Plopilor. Normative de amplasare a unei bisericii în baza unei localităţi, precum ne-a comunicat specialistul arhitect, nu sunt relevate prin lege.", a explicat Ilie Leahu, primarul comunei Băcioi.Potrivit proiectului, biserica va avea parcare şi va fi fără clopotniţă. Autorităţile locale spun că vor organiza duminica viitoare o adunare cu locuitorii pentru a găsi o soluție la această problemă.