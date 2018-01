Câţiva indieni au chemat oamenii de știință şi echipa pentru dezastre, crezând că satul lor a fost lovit de un meteorit. Ce era de fapt

Deșeurile aruncate în aer, drintr-o aeronavă, în timpul zborului, au creat confuzie şi panică printre indienii din satul Fazilpur Badli. Nu este vorba nici de vreun banc, nici de vreo comedie.

După ce resturile de la toaleta au aterizat într-un câmp , mai mulţi locuitori au crezut că au de-a face cu un meteorit şi au au chemat oamenii de ştiinţă.

"A căzut din cer", a fost reacţia indienilor. Echipa de cercetători a constatat că, de fapt, era vorba despre nişte fecale.

Incidentul apare la 10 zile după ce, Tribunalul Verde Național (NGT) a ordonat Direcției Generale a Aviației Civile să emită circulare pentru toate companiile aeriene, reiterând ordinul din 20 decembrie 2016. Ordinul sublinia faptul că toate companiile aeriene vor trebui să plătească o amendă de 50 000 Rs dacă își vor goli rezervoarele de toaletă în aer.

Şi se pare că nu e prima dată. Un locuitor a depus o plângere, după ce locuinţa sa a fost lovită de mai multe ori de deșeurile eliminate în aer de aeronave, înainte de aterizarea pe aeroportul din Delhi.

Balwan, care deține terenul unde a aterizat "obiectul zburător", a spus că "a auzit" că urmează să seindrepte spre zona lui, în jurul orei 8 dimineața. "A apărut din cer, sunând exact ca un avion.

Înainte de a putea afla ce a fost, a aterizat în câmpul meu ", a spus el.

Pe măsură ce mulțimea a început să se adune la fața locului, a fost alertata secția de poliție Farrukhnagar.

"M-am repezit la fața locului și am văzut obiectul ... Părea să cântărească cel puțin 8 sau 10 kg, judecând după urma pe care o făcuse în pământ. Inițial, am crezut că ar putea fi gheață, dar nu se topea. Așa că ne-am gândit că trebuie să aibă ceva chimic în el ... Nu eram siguri dacă era în regulă să atingem, așa că am sunat la SHO la secția de poliție din Farrukhnagar, care a ajuns la fața locului cu echipa sa ", povesteşte Singh, inspectorul de la sectă de poliţie.

"Am primit un apel la 9 am, în care mi s-a spus că un meteorit părea că a aterizat pe câmp. Arăta ca gheața chiar și pentru mine, dar am alertat înalții oficiali și am chemat echipa de criminalişti și o echipă de ofițeri medicali la fața locului pentru investigație".

În orele care au urmat, a fost convocată o echipă de oameni de știință de la Departamentul Meteorologic din India (IMD), iar Autoritatea Națională de Management în caz de Dezastru (NDMA) a fost avertizată.

Numai după ce echipa de oameni de știință a ajuns la fața locului, mă târziu, s-a dconstatat că "meteoritul" era de fapt... deșeul aruncat dintr-o în trecere. Confirmând acest lucru, Kalia a spus: "Obiectul a fost identificat că excretă umană expulzată de o aeronavă", scrie a1.ro

Potrivit unui expert al aviației, "deșeurile umane care sunt scoase din sistemul de canalizare al unui avion,de la înălțime, se transformă de obicei în gheață, în timpul necesar pentru a ajunge la sol, dn cauza temperaturilor scăzute care predomină la acea înălțime" .