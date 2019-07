Câţiva elevi din Capitală participă la o tabără de business

Au doar câţiva ani, dar au deja propriile afaceri care le aduc profit. Unii vând ciocolată preparată după reţete proprii, iar alţii comercializează lucruri hand made.

Vorbim despre câţiva elevi din Capitală care participă la o tabără de business. Aceştia au renunţat la jocuri şi desene animate şi au decis că în vacanţa de vară vor învăţa cum se fac banii. La sfârşitul cursului, copiii îşi vor prezenta ideile de afaceri pe care le vor pune în aplicare pe parcursul verii.



Gabriel are doar 12 ani şi vrea să devină bancher. Până atunci, vinde la târguri ciocolată făcută acasă împreună cu mama sa, iar primul venit obţinut l-a donat unui orfelinat.



"Al treilea an la rând particip la Winter Charity Bazar, care are loc în decembrie. Cu mama mea facem ciocolate şi le vindem. Iar banii pe care îi strângem în buget îi dăm la orfelinat", a spus Gabriel.



Teodora are 10 ani şi câştigă bani din vânzarea accesoriilor pe care le face împreună cu mama.

"Este prima dată când merg într-o tabără şi am dorit să învăț ceva nou despre business pentru că aş dori şi eu să devin aşa o fată de business. Primii bani i-am câştigat în clasa a doua şi a treia când am câştigat când am făcut târgul de caritate şi am vândut mai multe felicitări şi cercuri pentru păr. Făcute de mine şi mama mea", spune Teodora.

"Mi se pare foarte interesant, poţi să înveţi diferite chestii precum economisirea banilor, cum să gestionezi banii, cum să-i cheltui", a mai adăugat aceasta.



Educaţia financiară este foarte importantă la această vârstă, iar copii pot învăţa lucruri utile.



"Prima săptămână noi vorbim la general despre bani despre stereotipurile legate de bani. Vorbim despre buget, despre cum funcţionează o bancă, cum să ne ţinem banii în siguranţă şi desigur îi motivăm să-şi găsească talentele şi acele hobby din care pe viitor ar putea să facă o afacere", a spus Natalia Bzovaia, profesoară.



Tabăra de business a ajuns la cea de-a opta ediţie.