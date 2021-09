Cătina albă, afacere profitabilă. Este la mare căutare atât în Moldova, cât şi în Europa

În ultimii ani, fermierii au început să cultive mai des cătina albă. Fructele, care au numeroase utilizări în industria farmaceutică, alimentară şi cosmetică, sunt foarte căutate atât în ţară cât şi în străinătate.

Rodion Sobşenco din Chişinău este unul dintre primii care au cultivat cătină în Moldova. Acum are o plantaţie de 6 hectare şi vrea să o extindă.

"- Sigur că sunt şi greutăţi. Şi eu, şi colegii mei care au plantaţii, încă experimentăm în acest domeniu. În fiecare an apare ceva nou, întrebări noi, idei noi şi punerea lor în practică acestora", a menţionat Rodion Sobşenco, producător de cătină.



Agricultorul susţine că este o afacere rentabilă, iar producţia de cătină este la mare căutare: "- Deocamdată, slavă Domnului, şi piaţa Moldovei încă nu este plină, deşi este aproape de limită, dar, în general, tot ce produc eu şi colegii mei din ţară este pentru Europa, aproape 100 de procente".



Sergiu Popa, conferenţiar la Universitatea Agrară, susţine că cererea ridicată a dus la apariţia unor soiuri noi de cătină, mai uşor de cules.



"- În ultimii ani au apărut deja tehnologii noi de recoltare, au apărut soiuri care nu au spini. Cu tehnologia prin tăierea ramurilor, respectiv prin batozarea acestora, acest proces a început să fie unul foarte uşor. De aceea, au început în masă să fie înfiinţate plantaţii de cătină în Republica Moldova, pe suprafeţe foarte mari", a declarat Sergiu Popa.



Cei care strâng cătina sunt mulţumiţi că au de lucru.



"- Nu-i greu, nu-i greu. Noi ne bucurăm pentru noi că avem oleacă de muncit şi avem unde lucra să facem o copeică, că în altă parte nu avem unde lucra", a spus o muncitoare.



Cătina albă are o multitudine de beneficii pentru piele, pentru combaterea stresului, regenerarea ficatului şi înlăturarea anemiei. În plus, acest fruct este eficient în curele de slăbire. La piaţă, un kilogram de cătină costă în jur de 100 de lei. Agricultorii spun că anul acesta, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, recolta va fi modestă.