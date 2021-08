Câţi profesori s-au vaccinat la maratonul organizat la centrul municipal de vaccinare din Chişinău

412 persoane, printre care 92 de cadre didactice, s-au vaccinat la maratonul organizat special pentru angajații din învățământ la centrul municipal de vaccinare din Chişinău. Serurile disponibile au fost: Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca şi Sinovac.

Profesorii susţin că-şi doresc să înceapă noul an şcolar cu prezenţa fizică a elevilor şi au venit să se imunizeze:



"Lucrăm cu copiii, iar de la 1 septembrie este riscul mai sporit de infectare şi, cred eu, vaccinul ne va asigura cât de cât o protecţie. Chiar dacă nu ne va proteja o sută de procente, cel puţin să facem o formă mai uşoară".



"Am ales Pfizer, dar asta doar pentru că am avut această alegere, oricum m-aş fi vaccinat cu orice ar fi fost disponibil, omologat de OMS".



"Pregătim sălile de clasă pentru revenirea la ore, sperăm că vom fi în prezenţă fizică şi că vom depăşi împreună această pandemie şi vom fi alături de copiii noştri, toţi vaccinaţi, colectivul nostru s-a vaccinat tot".



Înainte de administrarea serului, medicii îi atenţionează pe oameni despre efectele adverse pe care le pot avea: "Ar putea apărea dureri locale, roşeaţă la locul injectării, dureri musculare, articulare, oculare. De asemenea, se poate ridica temperatura".



Ei spun că cei care vin să se vaccineze au preferinţe în ceea ce priveşte serul administrat.



"Sputnik şi Sinovac nu s-au prea solicitat. De dimineaţă, nu le-am administrat deloc, de dimineaţă şi până acum, Pfizer a fost cel mai solicitat de către pacienţi", a spus Mariana Crudu, asistent medical.



Cadrele didactice sunt aşteptate într-un număr cât mai mare la imunizare.



"Cadrele didactice trebuie să conştientizeze importanţa imunizării şi să se protejeze pentru a nu infecta copiii, rudele, ceilalţi colegi de la serviciu", a punctat Cristina Boclincă, şeful Centrului Municipal de Vaccinare.



La începutul lunii, ministerul Educaţiei anunţa că rata vaccinării în rândul cadrelor didactice este de 66 la sută cu prima doză şi de 42 la sută cu schema completă. Maratonul de vaccinare s-a încheiat la ora 17:00 şi se va desfăşura şi mâine de la 8:00 la 17:00.