Câţi oameni sunt dispuşi să plătească pentru a întâlni potenţiali parteneri pe Tinder

Firma care deține aplicaţia populară prin care utilizatorii cunosc oameni noi și își dau întâlniri - Tinder - a depășit aștepările analiștilor, raportând venituri trimestriale de 444 milioane dolari, cu 29% mai mari față de anul trecut.

Reprezentanții companiei, care deține mai multe mărci de servicii de dating pe internet, printre care Tinder, Hinge, Ok Cupid și PlentyOfFish, spun că anul acesta se așteaptă la venit total de 1,72 miliarde de dolari, scrie TechCrunch, potrivit startupcafe.ro.

Tinder, aplicația care conectează utilizatorii în funcție de locația lor, continuă să fie motorul de creștere al Match, fiind responsabil pentru aproximativ jumătate din utilizatorii care plătesc pentru a utiliza serviciul companiei.

Numărul total al abonaților care plătesc (pentru toate serviciile deținute de Match) a ajuns în acest trimestru la 8,1 milioane, în creștere față de 7,7 milioane în trimestrul II (o creștere de 23% pe an). O mare parte din această creștere provine de la Tinder Gold, abonamentul premium al Tinder, care permite utilizatorilor să vadă cine le-a dat like (swipe right).

Din cei 8,1 milioane de utilizatori care plătesc serviciile Match, 4,1 milioane sunt abonați pe Tinder.

Se preconizează că Tinder va aduce 800 milioane dolari în venituri în 2018.

Compania a încercat de mai multe ori să achiziționeze concurentul Bumble, deși între cele două firme există probleme în instanță. Cel mai recent, reprezentanții Bumble au declarat că renunță la procesul de 400 milioane dolari împotriva lui Match, despre care au spus că a obținut secrete comerciale în mod fraudulos în timpul negocierilor.