Câţi copii rămân internaţi în Spitalul Clinic Municipal de Boli Infecţioase pentru Copii după intoxicarea alimentară de la Tohatin

Doi copii rămân internaţi în spital după incidentul de la Tohatin, unde 12 copii s-au intoxicat cu alimente furnizate de combinatul de la Ciocana.

Cei 12 elevi de la gimnaziul numărul 74 din comuna Tohatin au ajuns la spital miercurea trecută, după ce au luat prânzul la cantina şcolii. Activitatea combinatului din sectorul Ciocana a fost închisă, iar directorul a fost suspendat din funcţie pe durata anchetei.



Despre acest subiect, a vorbit printr-o intervenţie la telefon de la emisiunea PUBLIKA REPORT, Ludmila Bârcă, directoarea Spitalului Clinic Municipal de Boli Infecţioase pentru Copii din Chişinău:



"Din 12 copii pe care i-am avut internați în cadrul spitalului nostru, astăzi externăm majoritatea, și rămân doi copii, la care nu este chiar atât de bine,

care mai au dureri de burtă și analizele încă sunt proaste. Restul copiilor pleacă acasă, în stare bună. Ceea ce ține de investigațiile de laborator

avem confirmat din laboratorul agenției naționale de sănătate publică la şase dintre copii Noro virus, ce provoacă diareea, vomă, izbucniri în grup", a povestit directoarea spitalului.

"Boala se transmite prin mâinile murdare, produse alimentare, apă și aer. Probele bacteriologice sunt negative, adică nu a fost depistată salmonelă sau alte interobacterii patogene.

O posibilă cauză a intoxicării copiilor poate fi apa din rezervoare păstrată de mai mult timp."



"Am înțeles. Pe de altă parte vreu să ne confirmați sau să nă infirmați dacă au mai fost cazuri de intoxicații alimentare din sectorul Ciocana, unde învață copiii. Dacă este posibilitatea să se intoxifice copiii în paralel, la alte instituții, din cauza alimentelor livrate de combinatul de la Ciocana".

Întrebată dacă au mai fost cazuri de îmbolnăvire, Ludmila Bârcă a răspuns:



"Nu pot să vă spun c am avut cazuri de îmbolnăvire în grup de la instituții de învățământ școlare sau preşcolare care primesc produse de la același combinat. Cazuri sunt în tot orașul, fiind că suntem unicul spital care primim pacienți cu boala diareică acută, și ei vin din tot orașul din satele din împrejurimi, dar nu am avut îmbolnăviri în grup".



"În total, au fost totuși 13 copii intoxicați la început?"



"Da, 12 au fost internați, unul a mers acasă".



