Câți bani ar putea economisi statul dacă Maia Sandu nu va locui la reşedinţa de la Condriţa. FOTOREPORT de la la vila prezidenţială

Statul ar putea economisi peste un milion de lei dacă preşedintele Maia Sandu nu va locui la reşedinţa de la Condriţa. Asta a declarat secretarul general al Preşedinţiei, Andrei Spînu, în cadrul turului de presă organizat la vila prezidenţială, la care Maia Sandu nu a participat.

La intrare la reşedinţa de la Condriţa, jurnaliştii au fost verificaţi de angajaţi SPPS înarmaţi până în dinţi. Ulterior, reporterii şi cameramani au fost invitaţi în interiorul vilei prezidenţiale, fără ghid.



Reşedinţa prezidenţială de la Condriţa se află la 35 de kilometri de Capitala şi are o suprafaţă de 500 de hectare. De la fereastră vedem o privelişte superbă, cu o pădure şi un lac din curte.



Reşedinţa are două dormitoare, trei camere de oaspeţi şi o sală cu cămin. Multe încăperi au însă nevoie de reparaţii, iar mobilierul este vechi. Clădirea are şi un beci unde sunt păstrate conservele. Cei 21 de angajaţi lucrează în ture.



"Curăţenie, tot teren, pe care îl vedeţi - întreţinem. Aveţi mai puţin de lucru? - Da, normal, e mai puţin. Dar aşa, iată vedeţi, facem lucru pe teren. Când avem lucru mai mult, acolo este o căsuţă acolo, locuiesc aici, mai plec acasă", a menționat Anatolie Crăciun, şef de Direcţia Administrativă, Reşedinţa de la Condriţa.



Statul alocă bani pentru întreţinerea imobilului deşi preşedintele Maia Sandu nu a locuit acolo nicio zi. Doar în februarie cheltuielile au fost de 125 de mii de lei. Anul trecut fondul alocat a fost de 2,4 milioane iar anul acesta suma e aproximativ la fel. Secretarul general al Preşedinţiei spune însă că se vor face economii substanţiale dacă Maia Sandu nu va locui acolo. Spînu a fost întrebat de ce nu răspunde preşedintele la întrebări.



"- De ce nu ne răspunde la întrebări doamna Sandu, dar Dumneavoastră? - Nu cred că contează cine răspunde, sunt eu în faţa Dumneavoastră ca să răspund la întrebări. Este un subiect destul de tehnic", a precizat Andrei Spînu.



Spînu a fost întrebat despre soarta reşedinţei de la Condriţa, în contextul promisiunilor făcute de Maia Sandu cu privire la utilizarea vilei pentru proiecte sociale sau culturale.



"Cred că în acest an vom lua o decizie ce facem mai departe cu acest obiect. Va rămâne Reşedinţa, se va transforma într-un spaţiu public sau va fi un loc pentru anumite evenimente", a declarat secretarul general al Preşedinţiei.



Vila prezidenţială de la Condriţa a fost construită în anii 70 ai secolului trecut.