Câteva localităţi din raionul Ialoveni, fără ajutor din partea statului. Primarii: Noi nu cunoaştem după ce criterii se împart banii

Satele Costeşti şi Ruseştii Noi, din raionul Ialoveni, dar şi localitatea Ialoveni n-au primit nici un leu de la guvern, în acest an. Primarii se plâng că vor trebui să se descurce pe cont propriu pentru cheltuielile curente, dar şi pentru realizarea proiectelor aflate în desfăşurare. Aceştia mai spun că au expediat demersurile necesare executivului, pentru a primi finanţările necesare, dar acestea au fost ignorate.

Valentina Meşină, primarul satului Ruseşti Noi din raionul Ialoveni, spune că localitatea are multe necesităţi.



''Am fost întrebată de săteni, pentru că a apărut pe reţelele de socializare, ei au rămas derutați şi totodată ofensaţi, în campania electorală ne găsesc toţi politicienii ca să ne ceară votul de încredere, dar atunci când se împart banii noi nu cunoaştem după ce criterii ei se împart'', a spus primarul satului Ruseştii Noi, Valentina Meşină.



Primarul se plânge că şi clădirea în care se află administraţăia locală se risipeşte.



''Primăria este avariată, noi nu avem încăperi. La primul cutremur, noi vom sta cu calculatoarele în mijlocul străzii'', a spus Valentina Meşină.



Şi locuitorii satului cred că localitatea merită ajutor din partea statului iar problema ar fi una politică.



''Evident că au nevoie de aceşti bani, fiecare sat are nevoie de surse suplimentare pentru realizarea diferitor proiecte. Foarte mult contează culoarea politică, dacă primarul de aici are o altă coloratură, probabil că se ţine cont şi de aceasta''.



''Satul are nevoie de multe lucrări nevoie, canalizare nu-i, gazul nu este în tot satul. Lumină nu avem în sat''.



Tot fără bani din partea statului a rămas şi Costeşti, sat care numără 12 mii de locuitori.



''Ne pare incorectă repartizarea. Da în satul Costeşti este un buget anual, dar avem şi unele probleme grave. Una dintre ele este canalizarea. Trebuia finalizat în anul 2016, dar din cauza insufienţei surselor băneşti, până la moment nu este dat în exploatare. Bugetul primăriei constituie 5 milioane, dintre care la întreţinerea bibliotecii, casei de cultură, centrul de bătrâni'', a spus viceprimarul satului Costeşti, Emilia Bivol.

L-am telefonat şi pe primarul oraşului Ialoveni, Sergiu Armaşu, pentru a discuta despre necesităţile localităţii pe care o administrează. Acesta a precizat că anterior a mai avut astfel de situaţii şi s-a descurcat pe cont propriu.

Responsabilii de la Guvern nu ne-au putut spune dacă şi în alte raioane au fost sesizate probleme similare, dar au precizat că subiectul finanţării va fi discutat miercuri, 22 ianuarie la şedinţa de Guvern, unde sunt invitaţi toţi primarii din teritoriu.