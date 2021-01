Catedrala istorică din oraşul englez Salisbury, transformată într-un centru de vaccinare anti-COVID

"Am fost atât de fericit că am fost vaccinat într-un cadru ca acesta. Este un virus teribil şi vreau să spun că nu am simţit nimic când am făcut vaccinul, nici măcar o înţepătură", a spus veteranul de război, Louis Godwin."Nu am crezut niciodată că mă voi vaccina într-o asemenea atmosferă. E minunat"."E o uşurare atât de mare să primeşti vaccinul când vezi în fiecare zi la televizor infernul prin care trec oamenii"."Ne-a luat câteva zile să amenajăm catedrala ca să arate ca un spital de campanie şi ne bucurăm pentru asta", a spus diaconul, Adrian Dorber.Marea Britanie a început vaccinarea anti-COVID în primele zile ale lunii decembrie, anul trecut. Până în prezent, au fost imunizate în jur de 3,2 milioane de persoane cu serurile dezvoltate de companiile AstraZeneca şi Pfizer. De la începutul pandemiei de coronavirus, britanicii au raportat aproximativ 3 milioane 400 de mii de cazuri de îmbolnăvire şi aproape 90 de mii de decese.