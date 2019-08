Catastrofă ecologică la Bulboaca. Ce spun autoritățile despre mormanele de rămăşiţe animaliere

Catastrofă ecologică în satul Bulboaca din raionul Anenii Noi. Mormane de rămăşiţe animaliere, unele în stare de putrefacţie, sunt aruncate la groapa de gunoi de la marginea localităţii. Sătenii presupun că deşeurile au fost aduse de la combinatului de carne din localitate. Oamenii bat alarma

şi spun că zilnic, viaţa lor este pusă în pericol.



Imaginea de la groapa de gunoi este una dezolantă: rămăşiţele şi oasele de animale se descompun la temperaturi de peste 30 de grade Celsius, iar fără o mască de protecție este practic imposibil să respiri.



" - Lucraţi la această groapă de gunoi?

- De unde sunt aduse aceste rămăşiţe?

- De la combinatul de carne.

- Din Bulboaca?

- Da.

- Este sigur?

- Da.

- Cât de des le aduc?

- Când vor, atunci aduc."



Asta ne-a spun un muncitor pe care l-am găsit la groapa de gunoi cu pricina. Am mers la combinatul de carne din localitate pentru a cere o reacţie. Directorul executiv al întreprinderii, Sergiu Cojocaru, a refuzat însă să vorbească în faţa camerei de luat vederi. Acesta a negat că resturile de animale ar fi fost aduse de la combinatul lor, asta chiar dacă lângă mormanele cu rămăşiţe am găsit ambalaje pentru produsele pe care le fabrică. Cojocaru a mai declarat că întreprinderea are o groapă specială unde depozitează resturile, pe care a refuzat să ne-o arate.



"- Nu puteţi să o vedeţi.

- De ce?

- Este închisă.

- Măcar să vedem spaţiul unde este. Nu puteţi să o vedeţi. Este un ciclu închis."



Bărbatul susţine că are un contract cu întreprinderea de salubrizare, însă doar pentru deşeurile menajere, nu şi pentru cele animaliere. Contactat telefonic, şeful întreprinderii, Sergiu Guzo, ne-a spus că nu cunoaşte cum au ajuns acestea la groapa de gunoi.



"La moment nu pot să vă spun că trebuie să telefonez care răspunde acolo, care se uită după gunoişte. - Dar totul se face prin dumneavoastră, nu? Sunteţi responsabil.

- Acolo posibil să fie de la fabrica de carne, oasele celea trebuie să fie în gropile BEKER, ei acolo le depozitau.

- Nu sunt în gropi, sunt aruncate la nimereală. Acuş îl telefonez şi apoi vă spun informaţia până la urmă", a spus Sergiu Guzo, administratorul Întreprinderii Municipale "Bulboaca-Prim".



Nici persoana responsabilă de monitorizarea maşinilor cu deşeuri aduse la groapa de gunoi spune că nu cunoaşte nimic.



"Eu ştiu cine aduce noaptea? dar eu de la oră până la oră lucrez, dar eu noaptea nu o să stau, acolo sunt şi câini mulţi. Eu nu sunt paznic, dar eu numai scriu care aduc.

- Aţi văzut care este situaţia acolo?

- Aţi văzut rămăşiţele?

- Cum nu se vede?", a zis Gheorghe Băjireanu, angajat al Întreprinderii Municipale "Bulboaca-Prim".



Locuitorii din preajmă spun că văd des maşinile care transportă resturile de animale, în plină zi. Chiar dacă trec prin faţa porţii lui Gheorghe Băjireanu, acestea nu sunt oprite.



"Dimineaţa l-au dus pe unul la cimitir şi acum se mai sapă o groapă la al doilea. când îi întrebi pe oameni, dar de ce a murit, spun că rac a avut. Păi de unde, iată."



" - Vă faceţi griji pentru copii?

- Desigur, vine mirosul acesta, copii tot respiră cu asta. Se simte că vine mirosul de toate animalele moarte care le aduc aici. "



"Eu sunt la spital acum cu dureri, cum vă gândiţi, aerul nostru este curat acum ?"



Şeful Centrului de Sănătate din localitate, care este şi tatăl administratorului întreprinderii de salubrizare, spune că nimeni din sat nu s-ar fi adresat cu probleme de sănătate.



"- Problemele nu sunt probleme din partea gunoiştei, sunt maladiile care apar în orice localitate sunt, dar nu sunt legate cu gunoiştea. Nu au legătură cu gunoiştea dată.

- Ar putea să afecteze sănătatea cetăţenilor dacă ar lua amploare?

- Greu de spus asta.", a zis Ion Guzo, şeful Centrului de Sănătate din Bulboaca.



Şi consilierii locali sunt îngrijoraţi şi au convocat o ședință la care au cerut explicaţii de la administratorul gropii de gunoi.



"Poligonul de deşeuri din Bulboaca este un dezastru foarte mare şi este un pericol extrem de mare. La noi la poligon se permit doar deşeuri menajere, dar nici într-un caz animaliere. La moment este o groapă "BEKER", dar ea nu funcţionează este goală", a spus Ion Berzoi, consilier local, preşedinte al comisiei funciare şi mediu.



Primarul localităţii este în concediu, aşa că nu am putut lua o reacţie şi de la el.