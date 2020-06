Catastrofă ecologică într-un sat din raionul Anenii Noi. Locuitorii poartă măşti permanent

Catastrofă ecologică în satul Calfa Nouă din raionul Anenii Noi. Mai mulţi localnici se plâng de mirosul înţepător de la un bazin de acumulare, unde sunt depozitate excrementele de la o fermă de vaci din satul vecin, Roşcani. Grămada de balegă se află la aproximativ 300 de metri de casele oamenilor, iar în prejma locuinţelor este şi o groapă de gunoi neautorizată. De asemenea, un miros insuportabil vine şi de la râul Bîc. Autorităţile locale îşi pasează unii altora responsabilităţile.



Casa lui Igor Lefter este prima de la intrarea în Calfa Nouă. Bărbatul spune că nu mai poate suporta mirosul de bălegar.

"Ferestrele nu putem să le deschidem. Soţia spală, iar hainele dacă le scoate afară miros foarte tare. Eu l-aş ruga pe proprietarul fermei să vină să locuiască aici, dar nu să trăiască la Chişinău".



O altă problemă cu care confruntă localnicii este groapa de gunoi de la marginea satului.



''Reprezentanţii primăriei au hotărât că, totuşi, să nu depoziteze în mod haotic gunoiştea, au decis ca gunoiul să fie adus aici. Ce facem noi care locuim aici în preajmă cu tot acest miros?''



Sătenii mai spun că sunt nevoiţi să suporte şi mirosul neplăcut de la râul Bîc.



"Dacă era problema cu râul Bîc, acum s-a mai adăugat alte două probleme cu mirosul neplăcut. Măştile acestea nu le mai scoatem chiar dacă se mai termină pandemia de noul coronavirus. Le purtăm permanent, nu ai cu ce respira".



Am cerut reacţia primarului localităţii Calfa Nouă, Ludmila Ceaglic, însă ea s-a arătat deranjată că am sunat-o în weekend şi şi-a declinat orice responsabilitate:



"Problema este, dar acum este timpul meu personal, stau cu sora la discuţie şi nu aş putea să vă răspund. Ştiu problema asta, dar problema nu ţine doar de primăria Calfa, dar de primăria satului Roşcani, fiind că teritoriul îi aparţine primărie Roşcani".



Iar primarul satului Roşcani, Constantin Morari, ne-a spus că atât terenul unde a fost construită ferma de vaci, cât şi bazinul de acumulare este dat în arendă unui agent economic.



"Eu nu pot să spun că acolo e un bazin de acumulare.

- Cine va spus dvs. că acolo e un bazin de acumulare?

- Dar ce este acolo? Dvs. aţi fost la faţa locului aţi văzut?

- Eu am fost la faţa locului în luna decembrie, atunci acolo nu era bazin de acumulare".



Am încercat să obţinem un comentariu şi de la proprietarul fermei de vaci, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon.